‘In mijn vakgebied is dit echt de allermooiste plek om te zitten’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Saskia Scheltjens (52) is Head of Research Services bij het Rijksmuseum in Amsterdam.

Research Services, wat is dat voor afdeling?

,,Het Rijksmuseum heeft een miljoen objecten in de collectie, niet alleen kunst maar ook historische objecten. Daarnaast verzamelt het museum ook boeken, documentatie en archief over deze objecten. Om iets te kunnen doen met al dat materiaal, zoals een tentoonstelling maken, heb je er informatie over nodig. Uit welk jaar stamt het, wie heeft het gemaakt, wat is de titel van het kunstwerk of wat was het gebruiksdoel van het voorwerp? Wij zorgen dat die informatie er van alle objecten is en zorgen ervoor dat deze bereikbaar is, niet alleen voor werknemers van het museum en onderzoekers, maar ook voor het ruime publiek.’’

Hoe maken jullie die informatie bereikbaar?

,,Sinds de jaren 80 is het museum al bezig alle data over de collectie te digitaliseren. Via onze website is veel informatie zo beschikbaar. als je een object op papier in het echt wil zien of een boek uit onze collectie wil lezen, dan kun je een afspraak maken en dan zorgt een medewerker dat het klaar ligt in de prachtige bibliotheek van het Rijksmuseum. Er zijn op de wereld weinig instellingen waar de collectie zo laagdrempelig beschikbaar is. We hebben bezoekers van over de hele wereld die van deze mogelijkheid gebruik van maken.’’

Heb je zelf een favoriet tussen de 1 miljoen museumobjecten?

,,De historische boekencollectie is wat mij betreft een onontdekte schat. Daar zit niet alleen literatuur in, maar allerlei soorten publicaties, en boekjes die mensen zelf samengesteld hebben. Zo hebben we in de collectie een boekje uit de negentiende eeuw waar een vrouw stukjes plakte van de stof die ze gebruikte voor de kleding van haar dochtertje toen ze beiden in Nederland-Indië woonden. Heel persoonlijk, en het geeft een unieke kijk op mode in die tijd.’’

,,Ik vind het ook heel leuk om de kunstenaarshandleidingen te bekijken die we in de collectie hebben. Dat zijn boekjes waar schildertechnieken en recepten voor verf beschreven staan. De kunstenaar oefende vaak op de pagina ernaast. Het was een gebruiksvoorwerp waar niet zuinig mee omgesprongen werd, dat er na 400 jaar toch een paar bewaard zijn gebleven is zo bijzonder.’’

Hoe ben je hoofd van deze afdeling geworden?

,,Dat ben ik zes jaar geleden geworden, toen deze afdeling nieuw werd opgezet. Verschillende afdelingen die iets te maken hadden met informatie en data werden samengevoegd. Ik geef leiding aan in circa 45 mensen, van informatiespecialisten tot IT’ers en depotmedewerkers. Voordat ik afdelingshoofd werd, heb ik ook dit werk gedaan.’’

Quote We hebben de opdracht om de publieke collectie en alle informatie erover te bewaren en door te geven aan volgende generaties

Hoe ben je jouw carrière begonnen?

,,Ik ben half Nederlands, half Belgisch en heb Literatuurwetenschappen en Bibliotheek- en Informatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen. Om mijn studie te kunnen betalen ging ik in een bibliotheek werken. Dat beviel me meteen en sloot goed aan bij mijn interesse in kunst en IT. Ik heb daarna in bibliotheken gewerkt van musea en universiteiten in Nederland en België. Ik pendel al mijn hele leven heen en weer tussen de twee landen. Dat doe ik nog steeds. Doordeweeks woon ik in Amsterdam, in het weekend in België met mijn echtgenote.’’

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,De afwisseling. Ik houd van moeilijk denkwerk, maar werk ook graag met mensen. In dit werk hebben we geen commerciële belangen, we hebben de opdracht om de publieke collectie en alle informatie erover te bewaren en door te geven aan volgende generaties. Het is heel mooi dat wij daar voor mogen zorgen.’’

Is dit je droombaan?

,,Ja, dat kan ik wel zeggen. In mijn vakgebied is dit echt de allermooiste plek om te zitten. In de Benelux is er geen andere plek met een collectie die zo rijk is én waar voldoende budget is om alle mogelijkheden ervan te benutten.’’

Hoe zie je de toekomst voor je? Wil je dit werk blijven doen tot je pensioen?

,,Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik doe mijn werk met hart en ziel, en voor de toekomst zijn er nog genoeg doelen om te bereiken. Als je nu bijvoorbeeld iets wil weten over de werken van Rembrandt, dan hebben verschillende musea daar informatie over. In de toekomst willen we het mogelijk maken dat alle informatie vanuit verschillende plekken met elkaar verbonden wordt. Zodat je in een zoekmachine maar ‘Rembrandt’ in hoeft te typen en alles wat je wil weten over hem en zijn werken meteen in de resultaten vindt.’’

