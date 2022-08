In dit dorp rollen dagelijks miljoenen pannenkoeken en poffertjes van de lopende band

In de productiehal van Cérélia, de Franse firma die in 2015 De Bioderij overnam van Papendrechter Jan Vink, worden letterlijk aan de lopende band pannenkoeken, pancakes en poffertjes door ovens ‘getrokken’. Daarna worden ze gekoeld naar net iets boven de 0 graden Celsius, van de juiste verpakking voorzien en vervolgens door vliegensvlugge robotarmen in dozen gelegd en verzegeld. ,,Vanuit deze fabriek leveren we aan meer dan vijftig landen over de hele wereld, al liggen de meeste in Europa’’, weet Johan Kok (42). Sliedrechter Kok is de humanresourcesbaas en werkt al sinds 2003 voor het bedrijf.