In deze bajes kunnen gevangenen iedere dag naar hun werk: dit is waarom

Wandel tijdens je Werkdag Overleggen tijdens een ommetje: waarom een wandeling onder werktijd nuttig is

De paden op, de lanen in. In coronatijd trokken we massaal de wandelschoenen aan voor een ommetje. Maar nu we weer – letterlijk - op kantoor zitten lijkt onze wandelkoorts gezakt. Donderdag is het Wandel tijdens je Werkdag. Marion, René en Anne wandelen graag tijdens of zelfs náár hun werk. Hoe houden zij het vol?

7 april