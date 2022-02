Ilse (15) is niet bang voor taboes in haar eerste boek: ‘Je leest nooit dat de hoofdpersoon ongesteld is’

Hoe is het om als 15-jarige over puberdingen als onzekerheid en ongesteldheid te schrijven?

,,Het zijn eigenlijk heel normale dingen. Ik heb heel veel tienerboeken, maar ook young adults en volwassen boeken gelezen. In geen enkel boek lees je dat een vrouwelijke hoofdpersoon ongesteld is. Dat is bijna magisch. Ongesteldheid is blijkbaar taboe, maar ik vind het belangrijk om over zulke alledaagse dingen te schrijven.”