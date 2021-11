‘Ik heb een kantoorfunctie gehad, maar daar werd ik doodongelukkig van’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Miranda Persijn (49) teamleider Onderhoud in de energiecentrale van Vattenfall.

Snappen mensen altijd wat je werk inhoudt?

,,De meesten begrijpen wel wat de functie van teamleider inhoudt, maar wat mijn team uiteindelijk voor werk doet, daar hebben ze meestal geen idee van. Het komt erop neer dat ik elke dag met 25 enthousiaste vakmensen - ik noem ze ook wel vakidioten - aan het onderhoud van de energiecentrale werk. Mijn taak is ervoor te zorgen dat zij dit zo goed mogelijk kunnen doen.”

Helpt het als je dan zelf ook een technische achtergrond hebt?

,,In ons vakgebied is dat wel prettig. De monteurs zijn de experts, maar als iemand bij mij komt met een probleem, moet ik wel weten waar het over gaat. Als ze het idee hebben dat je hen niet begrijpt, hebben zij geen vertrouwen in je. Maar ik snap niet alles hoor. Sinds drie jaar is er ook een stukje cybersecurity bijgekomen. Dat moeten ze me soms nog uitleggen.”

Werk je al lang in de techniek?

,,Ik heb de hogere technische school (HTS) gedaan. Toen ik net twee jaar van school was, ben ik bij de kolencentrale van Nuon gaan werken. We zijn nu 25 jaar verder. Hoewel die centrale nu gesloten is en ik teamleider ben bij Vattenfall, zit ik nog steeds op mijn plek. Zolang ik maar tussen het staal en de pijpen werk.”

Wanneer wist je dat dit het was?

,,Ik ben altijd al met techniek bezig geweest. Mijn vader heeft drie dochters, ik was degene die hem hielp bij het sleutelen aan de auto. Na de middelbare school ben ik direct naar de hts gegaan.”

Een kantoorbaan is dan waarschijnlijk niets voor jou.

,,Ik heb een kantoorfunctie gehad, maar daar werd ik doodongelukkig. Nu heb ik als het ware wel een kantoorbaan, maar mag met een geweldig team met technische vakidioten werken. Dat maakt me gelukkig.”

Jouw team bestaat uit bijna alleen maar mannen. Hoe is dat voor jou?

,,Als vrouw ben je zeldzaam in de techniek, maar dat vind ik helemaal niet erg. Het is echt niet zo’n lompe mannenwereld als sommige mensen denken. Ik heb nooit het idee gehad dat ik voor mijn plek moest vechten. Als je laat zien wat je kan, krijg je respect. Ik heb wel heel lang bij de roc’s gestaan om aan meiden uit te leggen dat deze wereld ook echt iets voor hen is. Maar ik weet gewoon: er gaan nooit evenveel vrouwen komen als mannen. En dat is niet erg.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Betrokken zijn bij deze vakmensen en iets voor ze kunnen betekenen. Techneuten leren meestal niet op een schoolse manier, als je dat begrijpt, kunnen zij zich beter ontwikkelen.

Voor veel monteurs is een hbo-opleiding een brug te ver, bij Vattenfall werken we daarom met een associate degree-traject. Dan kunnen ze in twee jaar tijd een erkend hbo-diploma halen dat meer op de arbeidsmarkt gericht is. Zo is iemand bij ons cum laude geslaagd voor deze opleiding, omdat dit veel beter bij hem paste.”

Jezelf ontwikkelen is waarschijnlijk ook noodzakelijk in de techniek.

,,Absoluut. De techniek verandert zo snel, bedieningssystemen worden nu elke vijf jaar vernieuwd. In mijn begintijd ging veel met de hand, nu kun je iets bedienen via een bluetooth-verbinding. Ik vind techniek heel interessant, maar ik kan begrijpen dat de digitalisering het voor sommige mensen erg ingewikkeld maakt.”

Wil je deze functie tot je pensioen blijven doen?

,,Ik denk wel dat ik bij Vattenfall wil blijven, maar niet per se in deze functie. Ik wil meer de hr-kant op. Misschien dat ik dat dan kan combineren met leidinggeven.”

