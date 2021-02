‘Ik ben best bereid wat te proberen voor mijn gezondheid en productiviteit, maar er zijn grenzen’

Minder vaak ziek zijn, je fitter voelen en meer energie hebben tijdens je werkdag - de voordelen van koud douchen zijn momenteel niet van de lucht. Elke zichzelf respecterende coach, influencer of zelfhulpgoeroe raadt volgers inmiddels aan om de warme straal uit te draaien - of het nu is voor een minder gestrest hoofd, een mooiere huid of om simpelweg je karakter te trainen. Beginners wordt vaak aangeraden een halve of een hele minuut onder het koude water te staan bibberen. Die hards zweren warm water maar helemaal af of springen voor de lol in een half bevroren sloot.