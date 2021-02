Ibrahim (25) wil jongeren inspireren: ‘Ik heb nooit gedacht dat ik iets níet kan’

Het was vijf jaar geleden even slikken. Na een vlekkeloos doorlopen schoolcarrière, scoorde Ibrahim Jabri (25) ineens onvoldoendes tijdens twee universitaire bachelors. Hij volgde technische bestuurskunde aan de TU Delft en internationale economics & business economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ,,Het was teveel. Ik woonde toen nog in Nieuwegein en reisde de hele dag rond. Het was gekkenhuis.”