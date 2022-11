Hoe roddelen juist goed kan zijn voor de samenwerking

Mijn collega kijkt naar de deur van zijn kantoor. ,,Misschien moet je die maar even dichtdoen.’’ Het voordeel van naar het werk komen is dat je weer lekker kan roddelen. Even stoom afblazen, de laatste nieuwigheden doorspreken en even polsen bij anderen wat zij nou van ‘die nieuwe’ vinden. Met mijn collega wil ik het even over een paar teamgenoten hebben waar ik mee moet samenwerken, maar die niet erg meewerkend zijn. Ligt het aan mij, of is er iets gebeurd voordat ik hier kwam werken?

Roddelen heeft in onze maatschappij alleen een erg negatieve bijsmaak. Een enkeling in mijn vriendengroep begint meteen te sputteren als het gesprek alleen al dréígt te gaan over anderen die er niet bij zijn. Maar psychologisch gezien mis je dan wel wat. Kwaadspreken over anderen om ze omlaag te halen is namelijk maar een miniscuul onderdeel van wat wetenschappers met roddelen bedoelen. Zij bedoelen met roddelen eigenlijk alle gesprekken die je hebt over iemand anders die er niet bij is. Dat kan ook iets heel aardigs zijn. Gemiddeld roddelen we allemaal zo’n twee keer per dag.

Privételefoontjes onder werktijd

Het ligt voor de hand dat het niet erg opbouwend is om constant te klagen en anderen omlaag te praten. Maar in de brede zin van het woord kan roddelen juist veel goed doen in een team. Stel dat je nieuw komt in een team, dan kan het soms even duren voor je een goed beeld hebt van je teamgenoten en bij wie je terecht kan met je vragen. En bij wie juist niet. Roddelen helpt dan. Ook leer je wat de mores zijn in een team. Als er wordt geroddeld over iemand die vaak overdag privételefoontjes voert, dan kijk jij de volgende keer wel uit als je partner belt over de boodschappen. De kans is groot dat je zo sneller je plek vindt in het team.

Bovendien versterk je de relatie met diegene met wie je roddelt. Blijkbaar vertrouw je die persoon, anders zou je dit allemaal nooit vertellen. Ik moet zeggen dat het gesprek met mijn collega erg opluchtte. Mijn voorganger had heel wat mensen tegen zich in het harnas gejaagd en mijn teamgenoten vreesden dat ik ook zo was. Fijn dat ik hier even over kon roddelen.

