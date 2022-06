Hoe installatiebedrijf uitgroeide tot miljoenenbedrijf: ‘Groei te danken aan opkomst van hoogbouw’

Dennis (43) uit Rijsbergen heeft agressieve kanker, maar wil de finale in Tirana niet missen: ‘Die operatie stellen ze maar uit’

Dennis de Roo had één droom: het grootste transportbedrijf van de wereld uit de grond stampen. De in Rijsbergen woonachtige zakenman en Feyenoord-supporter was goed op weg, tot het vernietigende bericht van de oncoloog: asbestkanker. Een gesprek over de dood, familie, zakendoen en het bijwonen van de finale. ,,Die operatie stellen ze maar uit.”

22 mei