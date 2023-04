Psycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: een ongemakkelijk gesprek

Lange stiltes. Het gevoel dat je iets moet zeggen, maar je hebt geen flauw idee wat. Naar je schoenen staren, of je telefoon erbij pakken. Het kan tenenkrommend ongemakkelijk zijn om een gesprek te voeren met een vreemde. Toch moet dat vaak: op een kringverjaardag, bij de lunch met medecursisten of met een nieuwe collega.

Vroeger vond ik dat het vervelendste wat er was. Ik wist nooit wat ik moest zeggen om de conversatie aan de praat te krijgen. Ik was bang om precies het verkeerde te zeggen en raar gevonden te worden. Ik zei dus maar niets, maar dat werkt natuurlijk ook niet.

Pas nu ik enige jaren voor mijn werk voor groepen sta, voel ik me in het contact met vreemden wat meer op mijn gemak. Dat moest wel: ik voer wekelijks tientallen gesprekjes met mensen die ik voor het eerst ontmoet. Ik heb daarvoor een aantal trucjes geleerd die ik het liefst járen eerder al had geweten. Misschien heb jij er iets aan, bij het volgende knetterongemakkelijke gesprek dat je voert.

1. Ongemak hoort erbij. Nee, het ligt niet aan jou: de situatie is ongemakkelijk. Ook al ben je nog zo sociaal gewiekst, een eerste ontmoeting is vrijwel altijd een beetje awkward. Dat gevoel betekent echter niet dat je het verkeerd doet.

2. Zoek een gemeenschappelijke interesse. Mensen zijn veelzijdiger dan je op het eerste gezicht misschien denkt. Iedereen is wel ergens geïnteresseerd in, of het nu darten is, Disney-films of bonsaiboompjes. Met iedereen heb je wel iets gemeen - al is het maar dat je allebei toevallig bij dezelfde gelegenheid bent.

3. Stel vragen. Het is de makkelijkste manier om een gesprek op gang te brengen, maar toch vergeten we vaak dat het kan. Woonplaats, beroep en favoriete voetbalteam zijn de classics. Exotischer kan ook: lievelingsdier, geloofsovertuigingen en toekomstdromen zijn prima onderwerpen. Er zijn ook onderwerpen die je maar beter kunt vermijden als je nog niet weet welk vlees je in de kuip hebt: relatiestatus, politieke voorkeur of financiën.

4. Zeg in vredesnaam íets. Wat precies, dat maakt eigenlijk geen bal uit. Je hebt soms een opstapje nodig om in de flow te komen. Vertel over wat je hebt meegemaakt die dag, over het nieuws of het weer, of de serie die je momenteel aan het kijken bent. Je zult zien: de kans dat je gesprekspartner de mogelijkheid aangrijpt om mee te praten is groot. Die is namelijk net zo blij om uit de impasse te komen als jij!

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

