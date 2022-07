Het belang van vakantie op je gezondheid: ‘Ga meermaals per jaar weg’

CV-mon­teur Theo maakte zoveel mee, dat hij er een boek over schreef: ‘Koffie is het begin van een gesprek’

Een CV-monteur maakt heel wat mee, weet Theo van der Himst (62) uit Bakkum. Hij werkt al ruim 30 jaar in de techniek en heeft al bij veel mensen binnen mogen kijken. Daar verzamelde hij verschillende verhalen, mooie én verdrietige. Die bundel is onlangs verschenen in boekvorm.

23 juni