Grootste kroegbaas van Nederland is het spuugzat: 'We gaan zaterdag open’

,,We zijn onderhand de joker van Europa geworden. Het is gewoon lachwekkend”, verzucht Meyer in gesprek met deze site. Een aantal burgemeesters heeft al gezegd niet te zullen handhaven. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland gaat weliswaar niet oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar heeft wel begrip voor rebellerende ondernemers.

Geen versoepelingen

Volgens ingewijden blijven restaurants en cafés na de persconferentie van morgen dicht, terwijl de lockdown voor winkeliers, contactberoepen, het onderwijs en de sport wel worden versoepeld. Veel horecaondernemers zullen demonstratief hun zaak toch opengooien, voorspelt Meyer, die vrijwel in elke grote Nederlandse stad een horecagelegenheid uitbaat.



In onder andere Enschede, Nijmegen, Goes, Zutphen, Zwolle, Tubbergen en Valkenburg hebben ondernemers al aangegeven de deuren te willen openen. Burgemeester Otwin van Dijk van de Achterhoekse gemeente Oude IJsselstreek heeft gezegd niet te gaan handhaven als de horeca in zijn zaterdag de deuren opent. Veel andere burgemeesters zijn het met hem eens.

Omzet naar buurlanden

,,Je merkt aan alles dat de lockdown in Nederland op zijn einde loopt”, constateert Meyer. ,,Het verzet groeit, men is er klaar mee. En dat zal zaterdag te zien zijn. Steeds meer burgemeesters en regionale overheden geven aan niet te zullen handhaven als horecaondernemers de deuren opengooien. Die oproep verspreidt zich nu als een olievlek door het land. Als Den Haag slim is, vertellen ze morgen dat de horeca toch tot 17.00 uur open mag blijven. Dan heeft de hond weer een bot en is ‘ie weer even rustig.”

Gebeurt dat niet, dan gooit Meyer de deuren open in steden waar de burgemeesters mee zullen werken. ,,Dat is niet wenselijk, maar de maat is vol. Wij betalen keer op keer de rekening. Nu al helemaal met België en Duitsland die onze klanten komen opeisen. Onze omzet is massaal verhuisd naar de buurlanden, dat kan zo niet langer. Er is geen enkele motivatie om ons nog langer gesloten te houden.”

Rebellerende horecaeigenaren

Volgens Meyer hebben zeker 140 regionale afdelingen van KHN een oproep ondertekend om ook de horeca te openen als winkels uit de lockdown mogen. Zo gaan zaterdag in Nijmegen meerdere horecazaken open voor publiek. ,,We gooien de deuren open, we zien wel wat er dan gebeurt”, zegt eigenaar Frans Schoenaker van De Industrie.

Schoenaker vindt het ‘volstrekt onbegrijpelijk’ dat er opnieuw geen versoepeling dreigt te komen. ,,Hoe lang moeten we nog wachten? Twee weken, twee maanden? Het is nu gewoon klaar.” De Nijmeegse ondernemer hoort naar eigen zeggen ‘allerlei geluiden uit andere steden waar horecaondernemers aangeven massaal open te gaan’.

Volledig scherm Gesloten restaurants en dichte cafes tijdens de harde lockdown op het Stratumseind van Eindhoven. © Rob Engelaar

Peter Schaap van De Beren in het Zeeuwse Goes gooit ook gewoon de deur open. ,,De horeca is te stil. Het is tijd voor een alarmsignaal. Ik krijg amper steun van de overheid en met afhalen verdien ik maximaal een tiende van de gebruikelijke omzet. Ja, ik weet dat dit riskant is, maar ik neem een eventuele boete op de koop toe.”

Remy Koppel, eigenaar van café Carmelot in Zutphen, verwacht dat het druk wordt zaterdag. ,,Als ik afga op mijn socialmediaberichten, zal de stad vollopen. En weet je, iedereen voelt het wel aan. Het draagvlak voor de sluiting zakt weg. We hebben altijd aan alles meegewerkt, maar het is tijd dat het we weer open kunnen. Het is ook veilig mogelijk, als je de coronaregels naleeft.”

Permanent open?

Sommige gemeenten gaan het tijdelijk gedogen als eetgelegenheden en restaurants drankjes of eten gaan serveren, omdat dit als protest gezien kan worden. Maar een restaurant in Ommen gaat radicaler te werk en kondigt aan de deuren permanent te openen. ,,Wij gaan zaterdag open en blijven dat ook”, zegt Ruben Strating van restaurant en bar De Vrienden in Ommen tegen het ANP. ,,We hebben tot nu toe alleen maar goede reacties gekregen. Ik zit tot aan mijn nek volgeboekt.”

Strating is van plan alleen gasten voor het restaurantgedeelte van zijn zaak te ontvangen, die aan tafels kunnen plaatsnemen met voldoende afstand van anderen. Hij verwacht dat de gemeente wel zal optreden tegen de actie, maar bang voor een boete is hij niet. “Ik ben na twee jaar ellende het stadium van bang zijn wel voorbij. In vind niet dat je ons gesloten kan houden als in de rest van Europa de horeca wel open kan.”

Branchevereniging

Volgens brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) moet de ruimte die er is om coronabeperkingen te versoepelen eerlijk verdeeld worden. ,,Winkels kunnen op afspraak klanten ontvangen. Bij ons bestaat dat ook en heet het reserveren, wat één op één veilig in te voeren is”, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

Dat het kabinet de horecabranche nog niet van het slot haalt ‘zorgt voor veel maatschappelijke onrust’. ,,Ik vrees dat er veel kikkers zullen zijn die we niet in de kuip kunnen houden”, zegt Willemsen over horecaondernemers die uit wanhoop toch hun zaak openen. ,,Het lijkt er soms een beetje op dat men maatregelen treft om de maatregelen. We zijn het enige land in Europa dat dicht is. Onze minister-president lijkt te worstelen met een trauma door alles wat er afgelopen zomer is gebeurd. Daar is hij extreem voorzichtig van geworden en daar zijn wij de dupe van”, zegt Willemsen.

De Amsterdamse horecamagnaat Won Yip houdt de hoop dat het kabinet alsnog het licht gaat zien, en er toch meer speelruimte voor de horeca komt. ,,Maar daar ga ik eerlijk gezegd niet meer van uit. Ik denk dat we eind januari weer de deuren mogen openen. Daar kijk ik alvast op vooruit.” Over de rebellerende horeca-ondernemers heeft Yip weinig te zeggen. ,,Iedereen moet doen wat hij moet doen.”

Begrip

Ondernemersorganisaties als MKB-Nederland en VNO-NCW hebben begrip voor ondernemers die aangeven dit weekend de deuren te openen als de huidige lockdown afloopt, los van de beslissing van het kabinet daarover. De steun die verschillende burgemeesters en gedeputeerden uitspraken noemen ze ‘hartverwarmend en sympathiek’. ,,Tegelijkertijd moet er vrijdag een echte oplossing komen van het kabinet. Alleen dan ontstaat echte duidelijkheid voor ondernemers en geen ‘twilight zone’ die leidt tot verwarring en onduidelijkheid.”

