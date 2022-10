Wat doe je wanneer iets of iemand je grens over gaat? Wat kun je doen om die grenzen te bewaken? Ik kreeg de vraag bij een lezing, van iemand uit het publiek. Toepasselijk, want nou net dát was me in de week ervoor minstens drie keer gebeurd.

Geval één: de reeks mails van mensen die het me persoonlijk kwalijk namen dat ik voor een bepaalde organisatie kwam spreken. Ze waren boos en gekrenkt over wat hen in het verleden was overkomen, en namen aanstoot aan het feit dat ik er nu geprogrammeerd stond - en dus bombardeerden ze me een weekend lang met boze mails. Twee: een opdrachtgever die met een hoop tamtam en dikdoenerij probeerde mij een contract te laten ondertekenen waar ik niet op zat te wachten. En drie: in een zaal waar ik iets kwam vertellen over mijn boek zat een verwarde, enge man op de eerste rij, die almaar boos door me heen bleef roepen dat ik ongelijk had.

Ik had het telkens in mijn buik gevoeld, had me vervolgens afgevraagd of ík nou gek was, of kleinzielig, en was tot slot boos geworden. Maar het was pas achteraf, toen ik in het weekend een flinke wandeling maakte, dat me te binnen schoot waaróm. Verdomd, daar zat-ie dus, die grens. En zij hadden hem dus overschreden. Want zo voel je dus waar je grens blijkbaar zit: doordat iemand er overheen walst.

Vriendelijk maar kordaat

Blijft de vraag: wat doe je dan? In verreweg de meeste gevallen kun je een oude onderhandelingswet in de praktijk brengen: be soft on the people, but hard on the problem. Geef vriendelijk maar kordaat aan waar je niet van gediend bent, zonder daarbij de persoon in kwestie af te fakkelen. ,,Je hebt het misschien niet door, maar ik vind dit onprettig en wil je vragen ermee te stoppen.’’ Grensoverschrijdend gedrag is doorgaans geen kwade opzet, maar komt meestal uit onzorgvuldigheid of onnadenkendheid.

Tenzij je natuurlijk iemand treft bij wie het grensoverschrijdende wél uit kwade wil komt. Iemand die genoegen schept in jouw ongemak, of die graag machtsspelletjes speelt. Ze zijn zeldzaam, maar helaas, ze bestaan. Heb je met zo iemand te maken, dan is het zaak om zo snel mogelijk het contact te verbreken. Bescherm jezelf en ren! Want de beste manier om je grenzen te bewaken, is te zorgen dat dat soort mensen er ver bij vandaan blijft.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

