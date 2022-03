Geen succes als kleine ondernemer? Vier tips om te zorgen dat klanten jou vinden

Salaris Sasha studeert, heeft twee bijbanen én is ondernemer: ‘Houd er niet van om stil te zitten’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Sasha (22) studeert bedrijfskunde en werkt. Dit doet hij 14 uur per week bij een supermarkt als shiftleader, 2 uur per week bij een bijlesorganisatie als tutor en 20-25 uur bij zijn eigen bedrijven in webdesign en marketing.

19 februari