Gebrek aan zelfbeheersing? Zo houd je je wél aan je eigen afspraken

,,De deadline is niet zo vast hoor, kijk maar’’, vertelt de projectleider. Onmiddellijk begin ik tegen te sputteren. ,,Nee, sorry, ik heb echt een datum van je nodig.’’ Ik weet namelijk hoe dit gaat: zonder deadline voel ik geen druk en ga ik eerst twee weken op mijn gemakje wat in boeken neuzen.

Een beetje kinderachtig misschien, maar ik weet dat ik op het werk deze stok achter de deur nodig heb. Daarbuiten ben ik hopeloos optimistisch over hoe goed ik me kan weren tegen verleidingen. Komende week heb ik drie kerstdiners, maar ik ben er heilig van overtuigd dat ik niet te veel ga eten.

Quote Hoe meer we denken dat we wel met verleidin­gen om kunnen gaan, hoe vaker we situaties opzoeken die lastig voor ons zijn

Deze zelfoverschatting komt bij zoveel mensen voor, dat er een woord voor is: de restraint bias, ofwel de beheersingsbias. We kunnen ons veel slechter beheersen dan we zelf willen geloven. Of het nou gaat om deadlines, eten, alcohol drinken, roken of zelfs vreemdgaan. Hoe meer we denken dat we wel met verleidingen om kunnen gaan, hoe vaker we situaties opzoeken die lastig voor ons zijn, en hoe vaker we de mist in gaan.

De meest eenvoudige oplossing is dan ook: bind de kat niet op het spek. Ga moeilijke situaties uit de weg. Haal geen eten in huis dat je niet wil opeten, wis het nummer van die ex waarvoor je nog een sprankje liefde voelt en loop geen winkels in als je wil besparen. Soms is vermijden echter onmogelijk. In dat geval wil ‘zelfbinding’ wel eens helpen.

Aan de mast vastbinden

Toen de Griekse held Odysseus langs de sirenen moest varen – bloedmooie vrouwen die met hun verleidelijke gezang schippers op de klippen lieten varen – wist hij dat hij hun gezang niet zou kunnen weerstaan. Hij vroeg zijn bemanning hem vast te binden aan de mast en niet los te maken, hoeveel hij ook zou smeken.

Hoe maak ook jij je afspraken bindend? Onderzoekers van de universiteit van Yale bedachten vier simpele stappen: Allereerst zet je een doel met een deadline. Bespreek dit met een ander: een collega, je leidinggevende of een vriend. Deze moet in de gaten houden of jij je aan je afspraak houdt. Spreek ook een tegenprestatie met de ander af. Wat ga jij doen als je het niet haalt? De ander besluit of jij het doel hebt gehaald.

