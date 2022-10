Fysio’s stoppen ermee: ‘Salarisverhoging niet mogelijk zonder bedrijf in gevaar te brengen’

‘Als we de samenle­ving in de benen willen houden, moeten we meer gaan werken’

Natuurlijk zijn de gierende inflatie, de hoge energierekening of de lastenverzwaringen die het kabinet op Prinsjesdag aankondigde gespreksonderwerp bij ondernemers. ,,Maar in alle sessies die ik met ondernemers heb gehad, was de personeelskrapte het belangrijkste onderwerp’’, zegt Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW.

29 september