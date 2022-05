Frederiek is pas 22 jaar, maar start nu al haar vierde bedrijf: ‘Een heel imperium? Wie weet’

Dag boekwinkel, hallo bakkerij: voor het eerst in tien jaar weer meer winkels

De boekhandels verdwijnen uit het straatbeeld, maar in andere branches - met name winkels die voedingsmiddelen verkopen - nam het aantal winkels juist toe. Voor het eerst in tien jaar steeg het aantal winkels in Nederland vorig jaar met 665. Begin dit jaar telde ons land zo’n 83.800 stenen winkels.

