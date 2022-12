Foute Kersttruiendag: heb jij er ook eentje aan? Stuur je foto in

fotogalerijHeb jij een kersttrui met lampjes, rendierenopdruk of foute tekst in de kast liggen? Je kunt ‘m eindelijk weer aan je collega’s laten zien, want het is vandaag Foute Kersttruiendag. We zijn natuurlijk erg benieuwd hoe die van jou er uitziet, dus deel vooral je foto met ons.

Bij medewerkers van groente- en fruitexporteur Fris-Co is het aantrekken van foute kersttruien een traditie, ontdekten we in 2019. Het is goed voor de sfeer op kantoor en een goede manier om een gesprek te starten, benoemde één van de teamleden.

Verbonden zijn met collega’s is één van de factoren die bepalend is voor hoeveel werkgeluk iemand ervaart. Doordat veel Nederlanders sinds corona deels op kantoor en deels thuis werken, is het gevoel van verbinding afgenomen, liet het Nationaal Werkgeluk Onderzoek van dit jaar zien.

Psycholoog en onderzoeker Pieter Veldhoen adviseert werkgevers om van verbinding prioriteit te maken. Door mensen te vragen naar kantoor te komen, bijvoorbeeld. Maar ook door iets extra te organiseren. ,,Zorg dat het de moeite waard is om die dag naar kantoor te komen en reserveer tijd voor een leuke activiteit waarbij mensen elkaar beter kunnen leren kennen en plezier met elkaar kunnen hebben.’’

Actie voor gevluchte kinderen

Een kerstborrel of Foute Kersttruiendag is één van de manieren. Veel bedrijven grijpen deze kans aan. Tegelijkertijd koppelen velen van hen er een inzamelingsactie aan. Dat is ook precies het idee achter deze dag. Foute Kersttruiendag is namelijk in het leven geroepen door Save the Children, om aandacht te vragen voor vluchtelingenkinderen die de winter in erbarmelijke omstandigheden moeten doorbrengen. Met acties kunnen bedrijven geld ophalen om deze kinderen te voorzien van bijvoorbeeld warme kleding en dekens.

Save the Children organiseert de actie al een aantal jaar niet meer, zegt woordvoerder Helma Maas. ,,In andere landen, zoals Engeland, is Foute Kersttruiendag veel groter. Hier leek het niet helemaal van de grond te komen. Maar ik zie wel dat er toch nog bedrijven in Nederland zijn die iets organiseren, dat is ontzettend leuk.”

Ook koppelen veel van deze bedrijven er nog steeds inzamelingsacties aan voor Save the Children. Dat geld is natuurlijk meer dan welkom. Maas: ,,We zijn druk met onze campagne Save the Survivor. Daarin staat het gevluchte kind centraal dat best zelfredzaam is, maar vaak nog wel een steuntje in de rug nodig heeft in de vorm van bijvoorbeeld schoolspullen of psychologische hulp. We hebben ook een binnenlandprogramma, dus een deel van het geld gaat naar kinderen die hier in azc’s of de noodopvang verblijven.”

