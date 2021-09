FNV zet in 2022 in op vaste banen en een stevige loonsverhoging

De FNV gaat in 2022 bij cao-onderhandelingen inzetten op afspraken over flink meer vaste banen. Het is tijd voor daden in plaats van mooie woorden. Ook moeten werknemers eerlijk meedelen in de economische groei. De FNV legt een looneis op tafel van 100 euro per maand zodat de loonkloof kleiner wordt, Daarnaast eist de FNV prijscompensatie. Meer zeggenschap en pensioenafspraken completeren de belangrijkste eisen die de FNV komend seizoen stelt.

FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha: ,,De coronapandemie heeft het vergrootglas op de zwakke en oneerlijke kanten van onze arbeidsmarkt gelegd, zoals de doorgeslagen flexibilisering. We willen de scheefgroei die na de vorige crisis ontstond, voorkomen. Toen gingen aandeelhouders ervandoor met de winsten en werknemers betaalden de prijs in minder zekerheid en loon. Het is nu echt keihard nodig de balans te herstellen tussen werkgevers en werknemers. De (dreigende) krapte in veel sectoren én de afspraak die wij met werkgevers hebben gemaakt in de SER dat de vaste baan weer de norm moet zijn, geeft ons een goede uitgangspositie. Maar we eisen nu daden, flink meer contracten voor onbepaalde tijd voor al het structurele werk dat er is. En niet het bijna symbolische handjevol waar werkgevers nu vaak mee komen. Een eerlijke arbeidsmarkt begint bij goede cao’s.’’