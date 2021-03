Escaperoom helpt 50-plussers met online solliciteren: ‘Geen angst meer voor een laptop’

Voor veel mensen is vergaderen via een Teams-meeting al ‘het nieuwe normaal’. Maar wat als je op zoek bent naar een passende vacature als je al een tijdje buiten het arbeidsproces staat? Om die doelgroep te helpen heeft JobOn het FutureLab50+ gelanceerd. ,,Nu kan ik veel gerichter zoeken naar een functie in een richting die ik interessant vind.’’

Wie zich tussen twee banen bevindt, doet er goed aan te investeren in digitale vaardigheden, vindt Inge Laagewaard, projectleider van JobOn, een landelijke community voor werkzoekenden. Door de coronacrisis vinden veel sollicitaties inmiddels online plaats. ,,Mensen die al langere tijd werkzoekende zijn, hebben weinig ervaring met bijvoorbeeld videobellen. Wij begeleiden mensen om weer op de arbeidsmarkt te komen. Dat doe je onder andere met een goed online profiel.”

Inmiddels is de training twee keer proefgedraaid. ,,Met groot succes”, vertelt Laagewaard. ,,De meeste mensen staan versteld van wat ze eigenlijk al kunnen en zijn verrast over de kansen die digitalisering biedt.” En dat is ook precies het gevoel dat JobOn de deelnemers mee wil geven. ,,Dat mensen al meer weten dan ze aanvankelijk dachten en dat nog veel mogelijk is.”

Bovendien merkt Laagewaard dat de kandidaten het ook fijn vinden om gelijkgestemden te ontmoeten in de cursus. ,,Als je buiten het arbeidsproces staat, kun je je soms alleen voelen. Tijdens de training leren de deelnemers ook van elkaars verhalen en helpen ze elkaar verder.”

Vanaf maandag 8 maart gaat het FutureLab50+ officieel van start. Iedere maand is er een FutureLab dat bestaat uit drie Labs van elk twee uur. ,,We starten iedere tweede maandag van de maand met Lab 1, de Escaperoom, een week later gevolgd door Lab 2, de inspiratiesessie en weer een week later Lab 3, de bootcamp”, aldus Laagewaard. Tot en met december van dit jaar kunnen 50 deelnemers zich iedere maand voor het FutureLab programma inschrijven.

Motivatie

Eén van de deelnemers aan FutureLab50+ is de 59-jarige Marjon, die momenteel niet op hete kolen zit, maar vooral op zoek is naar een baan die ze leuk vindt. ,,Ik heb hiervoor ruim veertig jaar bij een bank gewerkt, een echte zakelijke omgeving. Daar zit ik niet meer op te wachten”, vertelt ze. ,,Ik wil echt iets gaan doen wat ik leuk vind. Iets in het onderwijs, of werken met jongvolwassenen.

Ook Elly (65) heeft meegedaan aan de training van JobOn. Ze was jarenlang verhuurmakelaar. ,,In overleg met mijn baas ben ik met pre-pensioen gegaan”, legt ze uit. ,,Nu wil ik nog wel werken, maar wil ik het doen omdat ik het leuk vind. Lesgeven op school bijvoorbeeld.”

Marjon heeft zichzelf aangemeld voor de training, omdat ze zichzelf uit wil dagen sinds ze werkzoekende is. ,,Ik ben erg nieuwsgierig en wil graag nieuwe dingen leren. Juist over moderne technologie.” Elly vond social media aanvankelijk een beetje eng, door de geheimen die het voor haar had. ,,Je weet niet altijd precies hoe alles werkt. Voor vijftigplussers is het goed om zulke dingen te leren”, aldus Elly.

De inhoud

FutureLab50+ bestaat uit drie delen: lab één, twee en drie. In het eerste deel starten de deelnemers met een online escaperoom, waarin ze in de huid kruipen van een recruiter. Het doel? Binnen een uur een geschikte kandidaat vinden voor een openstaande vacature. ,,Tijdens dit deel worden de mensen uitgedaagd aan de hand van digitale tools die anno 2021 belangrijk zijn. In de testfase merkten we dat die tijdsdruk soms lastig kan zijn”, aldus Laagewaard. ,,Dat gaan we aanpassen.”

Gedurende de tweede week leren de kandidaten welke invloeden technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben. ,,En in welke zin ze daar zelf mee in aanraking komen”, legt Laagewaard uit. Ook doen de deelnemers een scan waarmee ze inzicht krijgen in hun digitale vaardigheden.

In de laatste meeting gaan de deelnemers aan de slag met een bootcamp. Daarin worden ze meegenomen door allerlei verschillende technieken. ,,Het betekent niet dat iedereen een it-specialist moet worden”, aldus Laagewaard. ,,We willen wel dat mensen weten wat ze kunnen, maar vooral wat ze willen.” Uiteindelijk is het de bedoeling dat de cursisten zelf kunnen bepalen hoe de digitalisering een bijdrage kan leveren aan hun ontwikkeling.

Geen angst meer

Nu Marjon en Elly de training hebben afgerond, merken beide dames dat ze doelgerichter op zoek kunnen gaan naar vacatures die hen aanspreken. Voor Elly is het grootste verschil dat ze zich comfortabeler voelt in het gebruiken van moderne technologie. ,,Ik heb geen angst meer voor een laptop of een smartphone”, vertelt ze. ,,Ik heb door FutureLab50+ een beter beeld van hoe ik social media kan gebruiken.” En daarnaast is Elly niet meer bang voor nieuwe technologie, maar zoekt ze dingen juist uit. ,,Op mijn laptop of telefoon.”

Marjon heeft meer vertrouwen in zichzelf nu haar de fijne kneepjes van het online zoeken naar een baan zijn uitgelegd. ,,Nu kan ik veel gerichter zoeken naar een functie in een richting die ik interessant vind. Ik zie nu vacatures waar veel meer potentie in zit en ik heb inzicht gekregen in mijn digitale vaardigheden.” Een bonus voor Marjon is dat ze meer heeft geleerd over de verandering van de banenmarkt. ,,Het is onwijs interessant om te weten hoe toekomstige banen ontstaan door digitalisering.

