Emile (38) is innovatiemanager: ‘Deze rol is net een speeltuin’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Emile Ramlal (38), innovatiemanager bij Global Knowledge in Nieuwegein.

Wat doe je precies?

,,Global Knowledge is een bedrijf dat IT-trainingen aanbiedt aan organisaties en IT- en businessprofessionals. De IT-wereld verandert eigenlijk continu. Voor een nerd, zoals ik, is dat heel leuk, maar voor een bedrijf kan dat heel lastig zijn. Als innovatiemanager kijk ik wat de behoeften zijn van onze klanten en hoe ik daar met innovatieve oplossingen op in kan spelen.’’

Je eerste werkdag was tijdens de eerste lockdown. Hoe was dat?

,,Ik moest al mijn collega’s digitaal leren kennen. Dat is best lastig als je geen fysiek contact hebt met elkaar. Inmiddels hebben we de optie om af en toe op kantoor te werken. Hoewel ik mijn collega’s veel via Teams heb gesproken, was het een beetje ongemakkelijk om ze in het echt te zien. Zo dacht een collega dat ik veel langer was. Dat kan je op Teams natuurlijk niet zien.’’

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

,,Ik begin altijd met data. Ik neus in spreadsheets om te kijken of ik iets kan innoveren om het werk makkelijker te maken. Zo heb ik laatst een bot ontwikkeld die het klantsysteem scant. De bot laat zien hoeveel trainingen iemand heeft gevolgd, maar ook of iemand al een tijd niet actief is geweest. Ook kijk ik naar het gedrag van klanten. Deze data zet ik om in behapbare informatie en speel ik door aan verschillende afdelingen. Zo breng ik het bedrijf dichterbij de klant.’’

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Zolang ik bezig kan zijn met mensen, problemen oplossen en nieuwe dingen verzinnen ben ik gelukkig. Zeker als ik iets oplos wat eerst echt niet lekker liep en waar verschillende afdelingen last van hadden. Daar word ik echt blij van.’’

En wat is minder leuk?

,,Misschien zit ik nog op een roze wolk omdat ik hier net een jaar werk, maar ik heb nog niet echts iets ontdekt wat er niet leuk is. Als je technisch bent is deze rol echt heel tof. Het is net een speeltuin. Je kan zoveel dingen verbeteren.’’

Wat moet je in huis hebben om een goede innovatiemanager te zijn?

,,Uiteraard moet je technisch inzicht hebben. Je moet snappen hoe de techniek werkt en hoe je moet programmeren. Daarnaast is het prettig als je goed met veranderingen om kunt gaan. Ook communicatie is belangrijk, je bent steeds met verschillende mensen in gesprek.’’

Aan wie zou je deze baan afraden?

,,Als je niet flexibel bent, is deze baan niks voor jou. De tijd en de behoeftes veranderen zo snel. Ook moet je geen perfectionist zijn. Je moet juist durven falen. Mensen die snel gehecht raken aan een project moeten geen innovatie doen. Het staat en valt met het omgaan met veranderingen.’’

Je klinkt heel gedreven. Wat krijg je ervoor terug?

,,Ik ben hartstikke tevreden met wat ik verdien. Hoeveel dat precies is, zeg ik liever niet. Ik werk vier dagen in de week. Dat is heel fijn. Op mijn vrije dag ben ik bezig met mijn eigen projectjes om mezelf scherp te houden en lekker te ‘nerden’.’’

Wil je dit tot aan je pensioen blijven doen?

,,Deze rol wil ik graag blijven doen. Maar of ik tot mijn pensioen bij dezelfde werkgever blijf? Ik denk het niet als ik naar mijn arbeidsverleden kijk.’’

