Eindelijk met vakantie? ‘Als je je hoofd niet leegmaakt, gaat je brein gewoon door met werken’

Een vakantie is bedoeld om uit te rusten van het werk. Dwalen je gedachten op de camping telkens af naar dingen die nog moesten gebeuren, dan heeft het weinig zin om weg te gaan. Een beetje op vakantie gaan, bestaat namelijk niet, zegt Björn Deusings, aanbieder van cursussen timemanagement op Tijdwinst.com. ,,Je bent op vakantie of je bent het niet. Toen we op reis waren in India, was er iemand bij die de hele tijd druk was met zijn werktelefoon. Dan heb je veel geld uitgegeven aan zo’n reis en dan ga je zitten werken.”