‘Eerste dertig jaar leer je, tweede dertig werk je en de derde dertig geef je iets terug aan de samenleving’

Een fabrieksarbeider, een vrachtwagenchauffeur, een bouwvakker, een kleuterjuf of andere mensen die gewoon versleten zijn door werken. Velen van hen hadden nooit de keuze om eerder te stoppen, zoals ik. Ik kreeg al veel brieven van lezers die me daarop wijzen. Geen onaardige trouwens. Ze juichen mijn stap juist toe. Want veel van die harde werkers hadden ook nog eens de pech niet lang van hun welverdiende pensioen te kunnen genieten.

Ik weet het. Ik heb trouwens ook een vriend die het hele concept ‘pensioen’ niet hanteert, maar gewoon rustiger is gaan werken vanaf zijn 60ste en zo tot zijn 70ste of later denkt door te gaan. Willem IJzereef is ook zo iemand. Ik citeerde hem gisteren al. Hij is loopbaanadviseur, gespecialiseerd in mensen rond hun pensioenleeftijd. We praatten een tijdje over het hoe-en-wat, do’s en don’ts. De kunst van een goed pensioen? IJzereef: ‘De meeste mensen plannen direct alles vol. Niet doen. De eerste twaalf maanden gewoon kijken wat op je pad komt.’

We waren het snel eens dat los van alle vragen, kanttekeningen en motieven, het vooral draait om hoe je überhaupt in het leven staat. IJzereef vertelde toen dat we zuchten onder die trend van ‘succesvol ouder worden’. Dat we veroudering niet accepteren, 103 willen worden en dan kerngezond patsboem sterven. Een tweede trend is dat we moeten ‘leren omgaan met de achteruitgang.’ Dat zou ik de tobberige benadering willen noemen. Zwelgen in je ouderdom. U kent vast voorbeelden in uw omgeving.

Is er een derde weg? Zeker. Dat is die van de milde wijsheid. IJzereef: ‘Accepteren dat je ouder wordt, dat kunnen relativeren en vooral: je bezighouden met de volgende generatie.’ Nu wordt het even filosofisch. Ik beloofde het gisteren al: we gaan de filosoof Schopenhauer citeren. Staat niet bij mij in de boekenkast. Ik heb te weinig concentratie voor filosofische traktaten. IJzereef: ‘Schopenhauer zei: ‘De eerste dertig jaar leer je, de tweede dertig zijn voor werken. De derde dertig zijn er om iets terug te geven aan de samenleving.’ Studie, werken, en iets proberen achter te laten voor de volgende generatie, zou ikzelf samenvatten. Maar genoeg voor vandaag. De volgende generatie wil eten, hoor ik van beneden roepen. En zoals Bertold Brecht al zei: ‘Eerst komt het vreten en dan komt de moraal.’ Die staat dan weer wel in m’n boekenkast.