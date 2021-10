Een vrouw als nieuwe Feyenoord-directeur? ‘Ze moet gedijen in een haantjescultuur’

VIDEO Gerberakwe­ker Simon stopt acuut vanwege torenhoge gasprijs: ‘Het is niet meer te betalen’

Einde verhaal. De stekker eruit. Over een paar weken is het definitief afgelopen met Zwarts Gerberakwekerij in Mijdrecht. Het familiebedrijf van Simon, Nelleke en Simone Zwarts stopt vanwege de torenhoge gasprijzen. De familie ziet geen alternatief: ,,Alle scenario’s bekeken.”

21 oktober