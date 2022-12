Een promotie of meer loon? Zo kaart je dat aan in je functioneringsgesprek

Nick (31) was marinier, nu is hij baas van ‘explode­rend’ bedrijf: ‘Over paar jaar maken we miljard omzet’

Het is niet zo dat alles wat hij aanraakt in goud verandert. Maar dat Nick Hillebrand stevig aan de weg timmert, is zwak uitgedrukt. De stoere marinier is in een paar jaar tijd opgeklommen tot de grote baas van een ‘exploderend’ bedrijf, JEX. Ontmoet de man die over enkele jaren een miljard omzet wil maken.

