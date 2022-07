Een baantje in de bouw: verslaggever Danique vindt het stiekem hartstikke leuk

Het geluid van een zaagmachine vult het lege kantoorpand. Ik houd mijn hart vast. Nu is het nog een bouwvakker die achter de machine staat, straks is het mijn beurt. Ik krijg een grote koptelefoon op en neem plaats achter het apparaat. Soepel glijdt de zaag door het hout. Vol verbazing zet ik de gehoorbescherming af. Dit is eigenlijk hartstikke leuk joh. Wanneer ik zeg dat ik dit best wel een dagje zou kunnen doen, komt er direct een reactie: ,,Nou we hebben altijd mensen nodig hoor!”