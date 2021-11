Ed onderhoudt windturbines: ‘Als ik in de file sta krijg ik ook betaald’

Wat verdien je?

,,Bruto verdien ik 4500 euro, daar komen nog wel de overuren bij en dat is tussen de 1500 en 2000 euro bruto. Gemiddeld krijg ik per maand 3700 euro netto op mijn bankrekening gestort.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Bij ons begint de werktijd als we in de bus stappen. Daardoor hebben we altijd overuren. En op zich is dat wel lekker, want als ik in de file sta krijg ik ook betaald. Omdat wij door heel Nederland werken zitten we de ene keer in Eemshaven en de andere keer in Zeeland. We zijn dus veel onderweg. Alleen betaald krijgen voor de werkuren zou dan niet eerlijk zijn.”

Blij mee?

,,Ik mag niet klagen, denk ik zelf. Ik heb hiervoor 12 jaar in de bouw gewerkt als elektricien en daar verdiende ik 2400 euro bruto. Zeven jaar geleden ben ik overgestapt. Ik wilde graag meer verdienen en dat lukte niet bij het bedrijf waar ik toen werkte. Toen ik wegging zeiden ze dat ze wel een verhoging wilden doorvoeren, maar ik vond dat het te laat was. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging.”

Heb je bij deze werkgever over je salaris onderhandeld?

,,Ze boden me 2800 euro bruto. Ik heb meteen ja gezegd, het was een stuk meer dan dat ik toen verdiende. Ik ben in zeven jaar flink gegroeid.”

Hoe heb je dat gedaan?

,,Veel interesse tonen in het werk, waardoor je er ook meer kennis over krijgt. Kennis is macht en daardoor kun je ook meer vragen. Elk jaar tijdens het functioneringsgesprek kun je bij dit bedrijf verhoging krijgen of vragen.”

Heb je daar vaker om moeten vragen of heb je het vaker gekregen?

,,Ik denk dat het gelijk ligt. Als ik er om vroeg hebben ze me nooit afgewezen. En ik vraag het altijd. Niet geschoten is altijd mis. Ik maak steeds stappen van 100 of 200 euro. Dit jaar heb ik ook een mooie cao-verhoging gekregen. In juli 2,3 procent erbij - dat is zo’n 100 euro - en in februari komt er nog eens 3 procent bij. Dat is om en nabij 120 euro bruto.”

Quote Mijn collega’s verdienen minder, ook de oudere mensen. Daar zijn we open over

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Mijn collega’s verdienen minder, ook de oudere mensen. Daar zijn we open over. Omdat we elkaar beschouwen als vrienden zijn we wat opener, denk ik. Niemand schaamt zich. Iedereen heeft een redelijk goed salaris. Ik ben werkverantwoordelijke, daardoor zit ik in een andere schaal. Als zij met spanning moeten werken dan moeten ze daar toestemming voor hebben en die kan ik geven. Daardoor ben ik verantwoordelijk voor het werk wat zij doen en daar komt extra salaris bij.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,In de windturbines ga ik het niet redden tot mijn pensioen. De oudste collega die we hier hebben werken is rond de 60. Het is zwaar werk, je moet grote en zware dingen tillen. Soms moet je klimmen. Ik zit nu in een turbine die 155 meter hoog is met een blad van 70 meter dat omhoog steekt. In deze turbine zit gelukkig een lift, maar die kun je niet altijd gebruiken. Uiteindelijk moet ik naar een kantoorbaan. Maar nu nog niet. Ik ben nog jong en fit en het werk is ook te leuk daarvoor.”

Verdient Ed genoeg?



Leeftijd: 34

Aantal jaar werkervaring: 7

Aantal werkzame uren per week: 55

Opleiding: mbo-4

Functie: overige

Branche: Techniek (Energie)

Leidinggevend: verantwoordelijk voor 2

Budgetverantwoordelijkheid: nee



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 2435 euro bruto. ,,Mooi, daar zit ik zeker boven.”

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

