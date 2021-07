Droombijbaan voor Formule 1-liefhebbers: aan het werk in de pitstraat van de Dutch Grand Prix

Pitstop Podcast | Max loopt uit op Hamilton: ‘De wanhoop en onmacht bij Mercedes sprak boekdelen’

4 juli Het Wilhelmus klonk weer voor Max Verstappen na een Grand Prix. In Oostenrijk was het alweer zege nummer vijf dit seizoen. Hij had niet alleen zijn eerste Grand Slam te pakken, maar Verstappen pakte ook alle zeges in de triple header (Frankrijk-Oostenrijk-Oostenrijk). Een historische hattrick.