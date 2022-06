Draag jij een nieuwe collega aan? Dan krijg je bij dit bedrijf een vakantie naar Ibiza cadeau

Nee, er is momenteel niemand onderweg naar Ibiza, zegt directeur Richard Hartensveld. Nóg niet. De trostomatenteler met kassen in Midden-Delfland, Westland en Rijsenhout is altijd op zoek naar goed personeel. ,,De afgelopen vijf jaar zijn we verdubbeld in omvang, van veertig naar tachtig hectare. We hebben een heel mooi team met goede mensen, maar vijf jaar geleden was het makkelijker dan nu om mensen te vinden.”