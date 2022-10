Doorwerken na je pensioen: ‘Als ik er geen geld voor kreeg zou ik het ook doen’

Geldvragen Komt ons pensioen in de knel door de inflatie en hoe zit het met de btw op energie?

De inflatie stijgt naar ongekende hoogte en dat voelen we in onze portemonnee. De boodschappen zijn duurder, de energierekening is voor sommigen zelfs onbetaalbaar. We vroegen lezers hun geldvragen in te sturen, in deze rubriek beantwoorden we er elke week een aantal.

