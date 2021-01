Dit zijn de populairste banen onder starters

Grote, bekende bedrijven als Unilever, ABN AMRO en Shell hebben net als vorig jaar de populairste startersfuncties in handen. De coronacrisis had gevolgen voor het aantal beschikbare banen in verschillende sectoren, en daarmee ook op hoe gewild ze zijn onder starters. Met name werken bij de overheid en in de logistiek bleek in 2020 een stuk aantrekkelijker dan voorheen.

Magnet.me, carrièreplatform voor starters en young professionals, voert jaarlijks onderzoek uit naar de populairste vacatures onder starters. De ranglijst van dit jaar is gebaseerd op de ruim 73.000 vacatures die online staan voor deze doelgroep. ,,Gebruikers kunnen banen die ze interessant vinden liken’’, vertelt oprichter Vincent Karremans. ,,Op basis van het aantal likes en het aantal keren dat daadwerkelijk is gesolliciteerd hebben we een top 100 samengesteld.’’

De populairste functie is een ‘Future Leaders Programme’ bij Unilever. ,,Dat verbaast me niets’’, aldus de oprichter. ,,Meer dan de helft van de banen in de top 100 is een traineeship. Waarvan 18 in de top 20. Vorig jaar stond deze type functie ook bovenaan. Al was het toen bij Mars.’’

Quote De logistiek is in de lockdown een nog belangrij­ke­re rol gaan spelen en was in 2020 de grootste stijger Vincent Karremans

Volgens Karremans is deze functie ideaal voor starters die nog niet precies weten wat ze willen doen. ,,Het is een beetje een leer-werktraject. Je doet vaak verschillende opdrachten om alle aspecten van een bedrijf te leren kennen. Je krijgt de kans om uit te zoeken welke kant je uit wilt met je carrière.’’

In de top 100 zijn vooral veel grote bedrijven terug te vinden, zoals Mars, ABN AMRO, PostNL, Heineken, Shell, Picnic en Unilever. Vooral die laatste doet het goed en staat maar liefst drie keer in de top 10. ,,Je ziet inderdaad dat bekende werkgevers in de bovenkant van de lijst zitten’’ beaamt Karremans. ,,Deze bedrijven bieden voornamelijk traineeships aan. Pas als je lager in de lijst kijkt, kom je minder bekende namen tegen. Met uitzondering van plek 14 voor The Talent Institute.’’

Overheidsbanen

De nummer 1 was wellicht geen verassing, maar het coronavirus heeft een opmerkelijke impact gehad op de arbeidsmarkt. In de top 100 staan namelijk twee keer zoveel overheidsbanen als een jaar eerder. Ook de logistiek scoort een stuk beter. In 2019 stonden er nog vier banen uit deze sector op de lijst, dat is nu gestegen naar tien. De grootste verliezer is de retailbranche die met 40 procent afnam in de lijst.

Quote KLM heeft natuurlijk flinke klappen gehad en dat is terug te zien Vincent Karremans

Karremans: ,,In onzekere tijden wordt de overheid als werkgever ineens een stuk aantrekkelijker. De nut en nood van een sterke overheid werd daarnaast ineens duidelijk en dat zie je terug.’’ Ook de logistiek lijkt te profiteren. ,,Die sector is in de lockdown een nog belangrijkere rol gaan spelen en was in 2020 de grootste stijger. Een bedrijf als PostNL staat daardoor met vier banen in de lijst.’’

Een opvallende naam die dit jaar ontbreekt op de lijst is KLM. Vorig jaar stond de vliegtuigmaatschappij nog op plek 75. ,,Het bedrijf heeft natuurlijk flinke klappen gehad en dat is terug te zien.’’

Brussel

Werken voor de Europese Unie is een stuk populairder geworden. ,,Dat is toch wel opvallend te noemen’’, meent Karremans. ,,Het is toch het jaar waarin Brexit een feit werd. Uit deze cijfers blijkt toch dat jonge mensen positief staan tegenover de EU. Ze zijn een stuk geïnteresseerder in Brussel dan je misschien zou denken.’’

