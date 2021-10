‘Dit werk is mijn roeping, maar de voorwaarden in deze branche zijn best slecht’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Sandra (47) werkt tussen de 20 en 32 uur in de week als postmortaal medewerker. Ze brengt overledenen naar het uitvaartcentrum vanuit daar waar de persoon is overleden en verzorgt overledenen thuis of op locatie.

Wat verdien je?

,,Ik heb een 0-uren contract, dus het is altijd afwachten wat mijn salaris zal worden. Gemiddeld zit ik netto op 1500 tot 1600 per maand. We krijgen per uur uitbetaald. Dat is 15 euro per uur bruto.”

Blij mee?

,,Wel met mijn werk. want dat is echt heel mooi, maar het loon is best laag als je bekijkt wat we allemaal doen. Het is soms zwaar werk, zowel fysiek als mentaal. Je zit thuis te wachten tot je opgeroepen wordt. De uren die we thuis zitten tot het telefoontje komt dat we aan het werk moeten worden niet betaald. Dus een dag niet gewerkt, maar wel standby staan, levert geen inkomsten op.’’

,,Onregelmatigheidstoeslag kent de cao van de uitvaartbranche ook niet. Dus nachtdiensten en zondagen werk ik tegen een normaal uurtarief. Het zou wel heel prettig zijn als dat in de cao aangepast werd. In de zorg, bij de politie en de brandweer is zo'n toeslag namelijk wel geregeld in de cao.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,We krijgen een reiskostenvergoeding. Ik woon op vijf kilometer afstand, dus dat is voor mij minimaal. Voor de rest niks, geloof ik. Of eigenlijk toch wel, een kerstpakket. En sinds kort pensioenopbouw. Dat is nu een klein jaar. Daar ben ik blij mee, want dat is ook niet overal in de branche het geval.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Er valt in deze branche erg weinig te onderhandelen. Ik doe dit werk nu drie jaar en ben onlangs een trede omhoog gegaan. Ze hebben me als mentor aangesteld, zodat ik mensen kan opleiden in het bedrijf. Ik ben daarmee ongeveer 50 cent per uur omhoog gegaan. Hiervoor heb ik altijd in de slagerij gewerkt en daar verdiende ik iets minder. Dit werk is mijn roeping, maar de arbeidsvoorwaarden zijn voor de uitvaartbranche best slecht.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Over het gros genomen krijgen we allemaal ongeveer een gelijk salaris. De één wat meer dan de ander, maar dat heeft ook met ervaring te maken.”

Quote Ik ben alleen­staand met drie kinderen, dus voor mezelf beginnen durf ik niet zo goed

Hoe zie jij je toekomst?

,,Ik ben een opleiding aan het doen tot uitvaartverzorger, daarmee verdien je iets meer. In die functie ben je bezig om de familie te begeleiden naar de uitvaart toe. Zorgen voor bloemen, de uitvaartkist, dat alles op papier komt te staan, etcetera. Ik doe een thuisstudie en hoop dat ik het dit jaar nog afgerond krijg.”

Zou je als zelfstandig ondernemer willen werken?

,,Ik ben alleenstaand met drie kinderen, dus voor mezelf beginnen durf ik niet zo goed. Teveel risico. Dus ik blijf in dienst en dan zal het salaris rond de 2500 euro bruto voor fulltime zijn. Ik wil graag 32 tot 40 uur gaan maken. Bij mijn huidige werkgever kan ik dan niet blijven werken, dus ik moet gaan solliciteren.”

Hoe is dat vooruitzicht?

,,Ik zit nu goed, dus vind het jammer dat ik dat op zou moeten geven. Ik ben hier in een gespreid bedje terecht gekomen. Het is een fijne werkplek en de werkgever is een goede kerel. Maar mijn kinderen worden groter, dus als ik naar het financiële plaatje kijk dan moet ik toch die stap zetten. Mijn werkgever weet dat ik de opleiding aan het doen ben. Ik kijk nu rond en leg mijn oor te luisteren in het wereldje. Dit is lichamelijk zwaar werk, ook door de onregelmatige diensten. Ik ga dat geen tien jaar meer volhouden, denk ik.”

Verdient Sandra genoeg?

Leeftijd: 47

Aantal jaar werkervaring: 3

Opleiding: mbo

Functie: overig

Branche: overig

Aantal werknemers: 20

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor haar functie 1766 euro bruto. ,,De uitkomst zegt niet zo heel veel, omdat we moeten kiezen voor ‘overig’ bij functie en branche in de Salariswijzer. Mijn salaris is echt gemiddeld.”

