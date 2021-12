Dit is Anna, de sprookjesprinses van André Rieu: ‘Ik was in de zevende hemel’

Thijs Verheul (29) begon met niks, zes jaar later is hij multimiljo­nair

Een online platform om gebruikte kleding eenvoudig en veilig te kunnen verkopen. Dat was het idee van drie studenten uit Wageningen. Ze begonnen in 2014 met tweeduizend euro startkapitaal om uiteindelijk - 6 jaar later - hun bedrijf United Wardrobe voor vele miljoenen te verkopen aan concurrent Vinted. Thijs Verheul, een van de oprichters, schreef een boek over hun avonturen.

