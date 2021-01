Deze stichting doet alles om mensen aan het werk te helpen: ‘Fiets, laptop of diploma betalen wij’

Everyday Heroes helpt mensen die willen en kunnen werken, maar moeite hebben met de laatste stap. ,,Deze mensen missen bijvoorbeeld een fiets om naar het werk te gaan. Sommigen wonen in gemeente A, krijgen een baan in gemeente B, maar geen reiskostenvergoeding. Wij regelen dat laatste stukje. Daarmee creëer je zo veel meer werkgelegenheid”, zegt Sabine de Jong, oprichter van de organisatie.

Op deze manier wist Everyday Heroes al ruim 400 Nederlanders te helpen. Met die fiets, rijbewijs, laptop of gewoonweg stevige werkhandschoenen. Voor sommigen betaalt Everyday Heroes een cursus of opleiding. ,,Het UWV verwijst mensen ook naar ons door. Als je een uitkering hebt, willen ze je begeleiden naar een nieuwe baan, bijvoorbeeld met een opleiding. Maar er is ook een groep die niet alles in een keer haalt. De eerste en tweede keer wordt nog wel door het UWV betaald, de derde poging niet. Die betalen wij dan.”

Certificaat

Het geld komt van bedrijven en particulieren die een ‘Power Certificaat’ kopen in de vorm van een schenking, waarmee het laatste duwtje in de rug kan worden betaald. ,,De ene keer hebben we 100 euro nodig om iemand te helpen, maar soms ook 1000 euro.”

Everyday Heroes kan me dit geld veel sneller in actie komen dan bijvoorbeeld gemeenten. ,,Vragen die buiten de standaard procedure vallen kosten veel tijd. Wij kunnen als iemand een fiets nodig heeft om die baan te krijgen diezelfde dag nog een nieuwe kopen bij de lokale handelaar.”

Maar aan het verwerken van deze donaties en de hulpvragen is Everyday Heroes veel tijd kwijt. Daarom kwam het idee van OutSystems, een leverancier van het gelijknamige platform dat applicatieontwikkeling makkelijker maakt, als geroepen: een applicatie ontwikkelen die de hele administratie van Everyday Heroes digitaliseert.

Stoomcursus

De applicatie wordt, geheel kosteloos, ontwikkeld door Transfer Solutions. Martijn Di Bucchianico is een van de twee ontwikkelaars die betrokken is bij het project. Een geinige match, aldus de ontwikkelaar. Di Bucchianico studeerde aan de hogere hotelschool, maar ontdekte dat hij data en IT veel interessanter vindt. Dus wilde hij de hotelwereld vaarwel zeggen. ,,Toen brak ook nog eens de coronacrisis uit en zag ik nog minder kans om verder te komen in die wereld.”

Niet veel later kwam Di Bucchianico in contact met Transfer Solutions en kreeg met een aantal anderen in oktober de mogelijkheid om een cursus tot ontwikkelaar te volgen. Binnen twee maanden leerde hij werken met OutSystems. ,,Dat we dit na twee maanden zo doen, vind ik bewonderenswaardig, al zeg ik het zelf. Dit had ik een half jaar geleden niet gedacht.”

Dat zijn nieuwe werkgever de applicatie kosteloos maakt voor Everyday Heroes vindt Di Bucchianico fantastisch. ,,Het betekent namelijk wel dat twee ontwikkelaars er fulltime mee bezig zijn. Maar het biedt ons ook de kans om te leren. Bij een betaald project krijg je misschien toch wat minder ruimte om fouten te maken en kun je minder de tijd nemen om dingen rustig uit te zoeken.”

Bijhouden

Binnen nu en een week moet de eerste werkbare versie van de app beschikbaar zijn. Donateurs krijgen ook toegang en kunnen zien waar hun geld aan besteed wordt. Hulpvragers kunnen bijhouden hoe het met hun aanvraag gaat.

Met de data die via de applicatie worden verkregen, kunnen ook patronen worden herkend. Daar kunnen gemeenten dan weer mee aan de slag, zegt De Jong van Everyday Heroes. ,,Als blijkt dat je in een regio banen kunt creëren door mensen een rijbewijs te laten halen, dan is het als gemeente aantrekkelijk om daar voortaan een potje voor vrij te maken.”

De Jong is ontzettend blij met de inzet van de ontwikkelaars. ,,We besteden onze tijd niet graag aan administratie, we houden onze handen liever vrij om nog meer mensen aan het werk te krijgen. Dat wordt nu mogelijk gemaakt.”

