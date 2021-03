Deze ontsmettingspalen zijn biologisch, halal én verzorgend voor je handen (en dus een enorm succes)

Mooi die visie over duurzaam werkgever­schap, nu de praktijk nog

10 februari Verhoging van het minimumloon is bespreekbaar. Werknemers moeten (meer) meedelen in winsten van bedrijven. En vergroening van de economie moet hoger op de agenda. Het is een greep uit de opvallende standpunten die werkgeversorganisaties vandaag via VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen naar buiten brachten. De reacties op de koerswijziging van de werkgevers lopen uiteen. ,,Eerst maar weer eens geld verdienen.’’