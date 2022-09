Deze Jumbo-broers runnen 'imperium' van 100 miljoen: 'Valt nog wel mee met onze macht’

Jonge generatie werkenden worstelt: ‘Een baan hebben voor de centen is vaak niet genoeg’

Trouwen en settelen, of toch nog op wereldreis? Blijven zitten in het werk wat je nu hebt, of op zoek naar die ene droombaan? Voor twintigers en dertigers zit het leven vol moeilijk keuzes, zowel privé als op het werk. In haar nieuwe boek Draaikont geeft coach Marlies van Dam advies aan de jonge generatie om te kunnen stoppen met twijfelen.

1 september