De terreur van de ‘to do’-lijst: ‘Voelde alsof ik nooit genoeg deed’

Bij ons thuis gold vroeger het adagium ‘nooit met lege handjes lopen’. Op de trap lagen altijd boeken, schone was of stukken speelgoed. Loop je toch naar boven, dan kun je dat net zo goed meenemen. Slim. Geen wonder dat ik ook als volwassene nog steeds erg bezig was met hoe ik in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk kon doen. Ik vrat timemanagementtips, maakte uitgebreide lijstjes en planningen en voelde me schuldig als ik zomaar in de trein zat zonder een informatief boek te lezen.

Het rare was alleen: hoe efficiënter ik werd, hoe rottiger ik me voelde. Ik had het razend druk. Ik wist dat ik echt goed bezig was, maar toch voelde het alsof ik nooit genoeg deed. En eerlijk gezegd kreeg ik vooral stress van alsmaar druk zijn en moeten rennen. Wanneer zou ik me beter gaan voelen?

Uitpuilende boekenkast

Volgens business-psycholoog Tony Crabbe vind je geluk nooit in nog harder werken. We zitten met z’n allen in een ratrace waarin de een nog meer doet dan de ander en de kans dat je die race gaat winnen is behoorlijk klein. Zijn suggestie is dan ook om gewoon niet meer mee te doen. Ik probeer zijn theorie toe te passen op mijn uitpuilende digitale boekenkast. Niet minder dan 387 boeken willen dolgraag gelezen worden. En dat terwijl ik in mijn leven nog maar 334 boeken heb gelezen, zo’n 11 per jaar.

Tijd dus om flink aan te poten. Wat ik zou kunnen doen is een cursus snellezen, alle lummeltijd inruilen voor leestijd, of me abonneren op een podcast die samenvattingen biedt van populaire managementboeken. Maar Crabbe wijst me in zijn boek Nooit meer te druk op een voor de hand liggende oplossing. Vergeet timemanagement, probeer niet alles te doen, maar maak een keuze. We leven in een wereld van overvloed, er is altijd te veel te doen. Heb je het te druk, dan komt dat omdat je te lui bent om te kiezen, zo oppert hij.

Maar hoe kies je? Vaak laten we ons leiden door wat we denken dat anderen van ons verwachten, of wat je ‘hoort’ te doen. Liever besteed je meer tijd aan minder dingen. Bedenk wat jij écht belangrijk vindt en waar je blij van wordt.

