Wat verdien je?

,,Ik krijg netto 1830 euro en een reisvergoeding van 60 euro. Bruto is dat ongeveer 2400 euro. Ik krijg een dertiende maand en 12 weken vakantie. Die zijn een zegen, maar ook broodnodig.”

Blij mee?

,,Euhm ja, maar ook heel erg nee. Ja, omdat ik prima kan rondkomen met dit salaris. Mijn vrouw staat ook voor de klas en heeft ongeveer hetzelfde salaris. We kunnen sparen, onze studieschuld afbetalen, op vakantie, beide kunnen we een dag thuis zijn met onze dochter en vorig jaar hebben we onze voormalige huurwoning kunnen kopen. In de huidige huizenmarkt zouden we waarschijnlijk niet eens een huis kunnen kopen in onze stad...”

Maar je zegt ook heel erg nee, waarom?

,,Omdat het salaris problemen creëert in de praktijk. Er zit een enorme kloof tussen wat je verdient in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarbij: ik verdien hetzelfde wat ik achter de bar van het casino verdiende en dat was een bijbaan naast m’n studie. Ik vraag me weleens af wat ik hier nog doe. Nu is het niet zo dat ik weg wil. Ik heb een hele gave, dynamische baan waar ik veel voldoening uit haal. Ik heb veel vrijheid en verantwoordelijkheid en ga gemotiveerd naar m’n werk. Maar het is ook veeleisend en heel zwaar. Door het thuiswerken is die erkenning van buitenaf er wel meer gekomen”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Ik denk er veel over na. Ik ben drie jaar geleden begonnen en wist dat het geen vetpot was, maar dat is ook het hele probleem. De meeste leraren zijn veel te lief, want ze gaan honderd procent voor zinvol werk. Maar die salariskloof tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs is te groot. In een eerdere aflevering van deze rubriek gaf een docent aan netto 2150 euro te verdienen met 24 uur op de middelbare school. Misschien komt er een moment dat ik denk: ik ben ook gek ook, en dat ik dan overstap naar het voortgezet onderwijs. Daar is veel minder werkdruk is en verdien je veel meer. Maar in mijn hart weet ik waar ik hoor te werken.”

Wat zou je verdienen als je in het voortgezet onderwijs zou werken?

,,Ik denk al gauw 500 euro meer.”

Quote Ik en mijn collega’s voelden ons echt beledigd toen Rutte zei dat ‘de schooltjes weer open mochten’, dan weet je gelijk hoe er over gedacht wordt

Ben je aangesloten bij een vakbond?

,,Ik ben aangesloten bij de Algemene Onderwijsbond en bij PO in actie. Het is op zich mooi dat er ontwikkelingen zijn. Er gaan miljarden naar bijscholing en ondersteuning, maar dat is wel een kortetermijnoplossing. Elke school is tegenwoordig blij als ze wie dan ook voor de klas kunnen krijgen. Er valt voor een school niks te kiezen. Wil je kwalitatief goed primair onderwijs, dan zullen de salarissen serieus omhoog moeten.’’

Wat zou dat veranderen?

,,Dan zorg je ervoor dat scholen kunnen kiezen uit een selectie van goede leerkrachten die staan te popelen om te beginnen, omdat het beroep de financiële beloning krijgt die het verdient. Studiegenoten van de Pabo denken er nu niet eens over na om op een basisschool te gaan werken. Je bent een dief van je eigen portemonnee. Ik hoop dat de politiek iets gaat doen. Ik en mijn collega’s voelden ons echt beledigd toen Rutte zei dat ‘de schooltjes weer open mochten’, dan weet je gelijk hoe er over gedacht wordt. Heel pijnlijk.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Ja, dat is op te zoeken. Het ligt eraan hoe lang ze voor de klas staat en wat ze onderhandeld hebben. Want dat kan dus wel, onderhandelen.”

Quote Ik ben een man en die zijn gewild in het basisonder­wijs. Hoe gemeen en hoe fout dat ook is

Heb jij over je salaris onderhandeld?

,,Nee. Ik ben drie jaar geleden onderaan begonnen. Ik was niet in de positie om te onderhandelen. Ik ben in drie jaar ongeveer vijftig euro meer gaan verdienen dan toen ik begon. Als ik zou wisselen van school heb ik wel een goede onderhandelingspositie. Ik ben een man en die zijn gewild in het basisonderwijs. Hoe gemeen en hoe fout dat ook is. Daardoor denk ik dat als ik zou onderhandelen, ik er best iets bij zou kunnen krijgen, op bijvoorbeeld een school waar geen mannen werken. En dat is nog buiten het feit om dat ik kan aantonen dat ik goed in m’n werk ben. Gek, maar wel de realiteit.”

Verdient Remco genoeg?



Leeftijd: 32

Aantal jaar werkervaring: 3

Aantal werkzame uren per week: 32

Opleiding: hbo

Functie: onderwijs overig

Branche: onderwijs



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 2281 euro bruto. ,,Dat komt redelijk in de buurt denk ik. Maar het is nog minder dan ik dacht… Maar dat je in de salariswijzer niet kunt kiezen voor mijn functie, maar alleen voor ‘onderwijs overig’, zegt veel.’’

