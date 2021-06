De maatschappelijke rol van sekswerkers: ‘Klant lag huilend in mijn armen’

‘Ze mogen niet tussen mijn benen komen’

‘Als kind liep ik met mijn ouders over de Wallen. Fantastisch vond ik het, die mooie dames, het hele sfeertje – het trok me erg aan. Ik was al jong geïnteresseerd in seksualiteit en erotiek en ontdekte graag nieuwe dingen. Dat ik op mijn 27ste erotische massages ging geven, was niet voor het geld maar uit nieuwsgierigheid. Ik reageerde op een advertentie, waarbij ik me wel eerst moest verdiepen in termen als ‘body to body’ en ‘handmatig hoogtepunt’.