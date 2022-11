Danny (45) voorkomt dat servers uitvallen: ‘Kan een bedrijf veel geld kosten’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Danny Kosman (45) is datacenterbeheerder bij datacenter BIT in Ede.

Wat doet een datacenterbeheerder precies?

,,In onze ruimtes staan servers van verschillende klanten. Van webwinkels, websites, grote organisaties tot clouddiensten. Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat die ruimtes goed geconditioneerd blijven, de luchtvochtigheid moet op peil zijn, de ruimte moet gekoeld worden. Dat laatste doen we met buitenlucht, tenzij het buiten warmer is dan 24 graden. Daarnaast verzorgen we de beveiliging en noodstroom mocht de elektriciteit uitvallen.

Valt een server uit, dan kost dat een bedrijf veel geld. Consumenten kunnen dan bijvoorbeeld niet meer shoppen, niet meer pinnen bij een benzinepomp of een verzekeraar kan niet meer bij de gegevens als klanten bellen met een vraag. Daarom kiezen bedrijven om hun server bij een datacenter te zetten. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat hun servers uitvallen.”

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit?

,,Ik loop op een dag veel rond in het datacenter om alle servers te checken en waar nodig onderhoud te plegen. Of we gaan aan de slag met het plaatsen van nieuwe servers of uitbreiding van een server. Daar moeten vaak extra stroomkabels voor worden aangelegd of een nieuwe internetverbinding.

Als we een melding krijgen van een mogelijke storing, gaan we zo snel mogelijk kijken. Tijdens kantooruren laten we alles uit onze handen vallen om het probleem snel op te lossen voor de klant. Buiten werktijden zijn we binnen een uur op locatie en gaan we direct aan de slag.”

Gaat er wel eens wat mis dan?

,,Bijna nooit. Maar er hangen natuurlijk heel veel computers, dan is de kans op kortsluiting een stuk groter. We hebben één keer een blussing gehad, toen was de voeding van een server doorgebrand. Om te voorkomen dat er daadwerkelijk grote brand uitbreekt blussen we direct, nog voordat er rook ontwikkelt. Dit kunnen we doen omdat er speciale extreem gevoelige rookmelders met meerdere sensors hangen in het datacenter. Wanneer de ‘blussing’ afgaat wordt er een mengsel van argon en stikstof de ruimte in gespoten, waardoor vuur geen kans heeft.

Het gebouw is ook streng beveiligd, om te voorkomen dat de verkeerde mensen bij de apparatuur kunnen komen. Daarom staat er een hek om het terrein waar stroom op staat. Bovendien hebben alle ruimtes kluisdeuren die inbraak- en brandveilig zijn. En je kunt met een pasje het pand in komen, maar de ruimtes met de servers kun je alleen betreden via een irisscan. Als je je pasje kwijt raakt, kan dus niemand anders daar zo maar mee in die ruimte komen.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Werken met techniek. Hiervoor heb ik in de koeltechniek gewerkt, maar hier komen nog veel meer technieken bij kijken. Ik ben een echte techniek freak, dus ik vind alles wat met techniek te maken heeft interessant. Je moet niet alleen weten hoe koeling werkt, maar bijvoorbeeld ook hoe je een harddrive wisselt. Daarnaast is het een hele verantwoordelijkheid om alles draaiende te houden. Dat maakt het werk ook gaaf.”

Zijn er ook dingen die je minder leuk vindt?

,,Soms is het wel druk, zeker als er veel meldingen tegelijk komen. Maar dan staat iedereen van het team direct klaar om te helpen. Zelfs collega’s van de administratie vragen of ze iets kunnen doen. Eigenlijk staat het halve bedrijf klaar om bij te springen. Zelfs ‘s nachts. Er zijn veel collega’s die niet hun bed uit hoeven komen, maar dat wel doen.

Natuurlijk zitten er ook dagen tussen waarop het rustig is. Maar het is nooit saai. Er zijn altijd wel klusjes die zijn blijven liggen en die je dan op kunt pakken. Alle techniek moet worden onderhouden of vernieuwd. Zo zijn gaan we bijvoorbeeld binnenkort een nieuwe koelinstallatie plaatsen.”

Wil je dit nog tot je pensioen blijven doen?

,,Ik vind het zo leuk, dat ik mezelf dit werk wel tot mijn pensioenleeftijd zie doen ja. Doorgroeien hoeft wat mij betreft nu nog niet, deze positie past me prima. Ik leer elke keer weer over nieuwe technieken, deze wereld staat nooit stil. Daarnaast is het niet alleen uitvoeren van plannen, ik mag ook meedenken over waar we staan met het bedrijf, wat er op de markt komt en hoe we die technieken gaan inzetten.”

