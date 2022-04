Charles onderzocht slachtoffers van bizarre misdrijven: ‘Het werkt niet zoals bij CSI op televisie’

Deze man (51) zit gedwongen thuis na ongeluk op het werk: 'Ik kreeg geen fruitmand, zelfs geen telefoon­tje’

Er is nauwelijks controle op het melden van arbeidsongevallen. Bedrijven kunnen het risico op een boete gerust nemen, tot frustratie van slachtoffers. „Misschien wel het ergste aan dit alles: ik was het vertrouwen in mensen volledig verloren.”

27 april