Geen simpel werk meer voor gevangenen: ‘Ik kan meedenken over werkproces’

Jaarlijks zitten ruim 35.000 Nederlanders in detentie, waarvan een groot deel daarna weer de arbeidsmarkt op gaat. Maar een baan vinden, is nog niet zo makkelijk. Werkervaring opdoen in een echt productiebedrijf in de gevangenis vergroot de kans op succes.

4 augustus