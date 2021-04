Britse geheime dienst MI6 zoekt echte ‘Q’: ‘Je mag er met niemand over praten’

De Britse inlichtingendienst MI6 heeft vandaag een vacature geplaatst voor de rol van ‘Q’, het personage bekend van de James Bond-films. Waar de Q in de filmserie naar de boeken van Ian Flemming een wat warrige uitvinder is, die 007 voorziet van raketschietende auto's en ontploffende vulpennen, is de geheime dienst op zoek naar een leider, die aan het hoofd van verschillende technische teams staat en de samenwerking zoekt met andere technologiebedrijven.

MI6-baas Richard Moore deelde de vacature vandaag via Twitter. Afgelopen weekend noemde hij de baan al tijdens een interview met Times Radio. MI6 is op zoek naar een nieuwe directeur-generaal van de technische afdeling die een aantal jaar geleden Q werd genoemd, naar de films over James Bond. De ‘nieuwe Q’ zal verantwoordelijk zijn voor de technische teams binnen de dienst.

,,We leven in een steeds ingewikkeldere wereld waarin technologie van ons werk een grotere uitdaging maakt”, zegt hij. ,,Daarom moeten we technologie gebruiken en benutten. Dat kan alleen met goed leiderschap, door iemand die ons ook kan helpen om goed samen te werken met de privésector.” De dienst moet MI6 helpen om toonaangevend te worden op het gebied van digitale innovatie, om daarmee voor te blijven op anderen en de vijanden van de Britten in de gaten te kunnen houden.

Moore hoopt ook dat met deze actie de inlichtingendienst zichtbaarder wordt bij het grote publiek. Toch is discretie in de nieuwe functie van het allergrootste belang. ,,De uiteindelijke kandidaat zal geen publieke erkenning krijgen... Je mag met niemand over deze sollicitatie praten, behalve met je partner of een familielid dat dichtbij je staat.’’

