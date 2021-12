‘Mijn thuiswerkende vriend houdt van metal maar ik word bloednerveus van die bak herrie’

Metal heb ik dus ten strengste verboden op ons thuiskantoor (en in de auto). Dan maar muziek draaien die we allebei kunnen waarderen: Led Zeppelin, Pink Floyd of Pearl Jam. Dat leek even een oplossing, maar dan nóg kan ik me totaal niet concentreren en hij juist wel. Ik kan eigenlijk alleen lekker werken in totale stilte, terwijl mijn vriend vrolijk de hele dag muziek op zijn hoofd heeft. Hoe zit het nou? Helpt muziek juist wel om goed te werken, of niet?