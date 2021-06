Zo belangrijk vinden we duurzame werkgevers écht: blijf van salaris af en neem vlees niet weg

Dat is de conclusie van het Intermediair Imago Trendonderzoek, uitgevoerd door Motivaction onder 1559 HBO- en WO-opgeleiden. ,,Wel 88 procent van de werkenden zegt eerder te kiezen voor een duurzame werkgever dan voor een werkgever die duurzaamheid niet hoog op de agenda heeft staan”, licht Sharita Boon, commercieel directeur bij DPG Recruitment en Intermediair, toe. ,,Maar zodra dit zou betekenen dat werkenden hier zelf concessies voor moeten doen, blijkt die waarde toch niet zo belangrijk voor ze te zijn.”

Lees ook PREMIUM Kantoor van de toekomst is duurzaam en goed bereikbaar, maar in Utrecht zijn ze nauwelijks te vinden

Doorslag

,,Medewerkers willen bijvoorbeeld niet dat het hebben van een duurzame werkgever betekent dat ze in plaats van een vast contract een tijdelijk contract krijgen", aldus Boon. ,,Of dat er enkel een vegetarische lunch beschikbaar is. De meerderheid kiest dan toch voor het eigen voordeel.” Werkenden lijken dus eigenlijk te zeggen: duurzaamheid is prima, maar blijf wel van mijn salaris af en neem m'n vlees niet weg.

Quote Wanneer alle andere factoren tussen twee werkgevers gelijk zijn, dan pas maakt duurzaam­heid het verschil Sharita Boon, commercieel directeur DPG Recruitment en Intermediair

Welke eigenschappen moeten werkgevers volgens de beroepsbevolking dan vooral wel hebben? ,,Eerlijkheid vinden werkenden de allerbelangrijkste eigenschap van een werkgever", zegt de directeur. Een goede werk-privébalans, fijne werksfeer, goede arbeidsvoorwaarden en autonomie maken de top vijf van belangrijkste eigenschappen compleet.



Ergens ver onderaan, op plek 18, bungelt duurzaamheid. Duurzaamheid kun je dus vooral zien als een doorslaggevende factor. ,,Wanneer alle andere factoren tussen twee werkgevers gelijk zijn, dan pas maakt duurzaamheid het verschil.”

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Sharita Boon, commercieel directeur DPG Recruitment en Intermediair. © Marco Okhuizen

Vegetarische lunch

Een ruime meerderheid, 61 procent, van de respondenten kiest voor een hoger salaris, ten koste van duurzaamheid. Een nog groter deel, 68 procent, zou een vast contract bij een niet-duurzame werkgever verkiezen boven een tijdelijk contract bij een organisatie waar duurzaamheid hoog op de agenda staat. Uit het onderzoek blijkt dat vooral de wetenschappelijk opgeleide jonge vrouw voor duurzaamheid kiest.



De meerderheid van de Nederlandse beroepsbevolking staat daarnaast niet open voor een volledig vegetarische lunch op de werkvloer. Bijna een op de drie mensen zou kiezen voor een organisatie die geen vlees en vis op het lunchmenu heeft staan.



Toch is dit een relatief grote groep, zegt Boon. ,,Zeker als je weet dat gemiddeld 5 procent van de Nederlanders geen vlees eet. Het ligt er echter ook aan wat je onder duurzaamheid verstaat. En als je daar in de volle breedte naar kijkt, dan zie je dat er in de praktijk een verschil zit tussen wat iemand belangrijk vindt en de actie die iemand bereid is te nemen. Dan zie je dat duurzaamheid prima is, maar niet als het impact heeft op de persoon zelf.”

Lees verder onder de grafiek.

Volledig scherm Redenen om bij een duurzaam bedrijf te werken. © Intermediair Imago Onderzoek

Status

In een enkel geval is duurzaamheid geen kernwaarde, maar een statussymbool voor een werknemer. ,,We zien dat een klein gedeelte van de respondenten voor status gaat”, aldus Boon. ,,Zij geloven niet echt in duurzaamheid, maar kiezen voor een duurzame werkgever omdat dit sociaal de norm is. Het draagt bij aan het beeld dat mensen van diegene hebben. Zij kiezen ervoor om net te doen alsof ze duurzaamheid belangrijk vinden.”



Een op de zes respondenten zegt dit te doen vanwege schaamte, tegenover 4 procent die het puur voor de status doet. ,,Ze kijken er op een andere manier naar: hoe straalt het op mij af als ik werk voor een werkgever, die zich bezig houdt met duurzaamheid?”

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.