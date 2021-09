Als een commando in de kantoortuin: ‘Heel gek als iemand anders mij gaat corrigeren als ík sniper ben’

Jaap (71) uit Buurse rijdt nog steeds Europa door in zijn vrachtwa­gen: ‘Wat moet ik anders? Thuiszit­ten?’

24 september Voormalig Joegoslavië, Griekenland, Zuid-Italië, Portugal en ga zo nog maar even door. Internationaal vrachtwagenchauffeur Jaap Martens uit Twente is overal in Europa geweest met z’n vrachtwagen. En da’s niet gek, want de 71-jarige chauffeur viert maandag zijn 50-jarig jubileum bij HST Groep in Enschede. „Ik schakel nog gewoon zelf. Net als vroeger.”