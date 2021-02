Bouwmarkten gooien deuren tóch open: ‘Nieuwe tegels bestel je niet snel online’

Ikea houdt de deuren vooralsnog dicht voor winkelen op afspraak, maar klanten kunnen vanaf woensdag wel weer terecht bij bouwmarkten Gamma en Karwei. ,,Mensen willen hun nieuwe laminaat of tegels toch in de winkel uitzoeken en niet online bestellen.’’

Eigenlijk is het voor de bouwmarkten gekkenwerk om voor twee klanten per 10 minuten de winkels open te gooien, maar donderdagmiddag is besloten vooral naar de klant te luisteren. ,,Wij hebben winkels met een oppervlakte van 1500 tot 3000 vierkante meter. Dan is twee personen per tijdslot allesbehalve rendabel. Aan de andere kant weten we van onze klanten dat ze niets liever willen dan zelf hun gewenste materialen uitzoeken voor die nieuwe vloer, een tegelwand of behang in de slaapkamer. Dat soort zaken bestel je liever niet online’’, zegt een woordvoerster van Intergamma, moederbedrijf van Karwei en Gamma.

Om die reden gaan de bouwmarkten vanaf 3 maart dan ook open voor winkelen op afspraak. ,,We zijn van plan om de tijdsloten wat op te rekken, want we denken dat tien minuten per keer wat krap wordt. Iedereen wordt sowieso begeleid door een adviseur, zodat je snel naar de juiste locatie in de winkel wordt gebracht. Het is echt personal shopping.’’ De woordvoerster vraagt geduld van de consument. ,,Normaal komen er 500 mensen per dag in een winkel, nu is dat zeer beperkt. Hierdoor kan de wachttijd snel oplopen.’’

Geen optie

Voor een groot woonwarenhuis als Ikea, met een winkeloppervlakte van gemiddeld 25.000 vierkante meter, is het geen optie de filialen open te stellen voor winkelen op afspraak. Volgens Ikea is het zeer beperkte aantal klanten dat tegelijkertijd op een verdieping mag zijn (twee per 10 minuten) reden de deuren van de dertien winkels gesloten te houden.

,,Het is goed nieuws voor retailers die dit willen aanbieden, maar voor ons is het niet rendabel’’, aldus een woordvoerster van de woonwinkel. Het kabinet maakte dinsdag bekend dat winkels vanaf woensdag klanten op afspraak mogen ontvangen. Maar daarbij geldt wel het maximum van twee klanten tegelijkertijd per verdieping. Ook moeten ze minstens vier uur van tevoren hebben gereserveerd. Een winkelbezoek duurt minimaal 10 minuten en winkeliers mogen per uur maximaal zes bezoekers binnenlaten.

In tegenstelling tot kleinere winkels en boetieks worstelen met name grootwinkelbedrijven met de nieuwe regels. Hema liet eerder weten niet blij te zijn met maar zo weinig bezoekers per tijdslot, maar geeft aan toch open te gaan. ,,Alle beetjes helpen, we doen mee’’, aldus een woordvoerster. Dat geldt niet voor warenhuis de Bijenkorf. ,,Voor kleine retailers kan de mogelijkheid van op afspraak winkelen hopelijk soelaas bieden, maar voor de Bijenkorf is deze optie helaas niet te realiseren voor al onze klanten. Wij blijven ons daarom focussen op onze huidige online activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan winkelen via een videocall, online bestellen vanuit de winkels en bezorgen door eigen medewerkers in een straal van 10 kilometer rond de winkels. Wij bieden al online personal shopping service, en zullen deze service mogelijk in uitzonderingsgevallen uitbreiden naar onze winkels’’, aldus een woordvoerder van het warenhuis.

Tuincentra

Tuincentra zouden buitenterreinen voor meer dan twee klanten tegelijk moeten kunnen openen. Daarvoor pleit belangenorganisatie Tuinbranche Nederland, die vindt dat tuincentra met de versoepeling van de lockdownmaatregelen op geen enkele manier geholpen zijn.

Directeur Frank van der Heide van de brancheorganisatie wijst erop dat tuincentra vaak een winkeloppervlak tussen de 3000 en ruim 15.000 vierkante meter hebben. Een groot deel daarvan is in de open lucht. Daar zou het volgens hem prima mogelijk zijn om één klant per 40 vierkante meter toe te laten, stelt hij. Op dit moment mogen tuincentra op hun buitenterreinen alleen nog bloemen verkopen.

Ikea zegt vooral het online winkelen verder te willen verbeteren, zodat klanten gebruik kunnen maken van de optie om te bestellen en af te halen. De keten richtte hier eerder al een speciale drive-thru voor in, waar klanten met de auto hun bestelling kunnen afhalen. Volgens de Zweedse meubelreus is er veel interesse, hoewel online bestellen lang niet de gemiste omzet door de winkelsluitingen kan goedmaken.

Voor klanten is het niet compleet onmogelijk om een Ikea-filiaal te bezoeken. Ze kunnen dat vanaf woensdag wel als ze gebruikmaken van een planservice van het woonwinkelconcern. Daarmee kunnen klanten een grote aankoop, bijvoorbeeld een keuken of slaapkamer, nog wel fysiek bekijken in de winkel onder begeleiding van een medewerker. Het is niet mogelijk om dan ook nog een rondje te lopen door de winkel om andere producten mee te pakken, benadrukt een woordvoerster.

Kijk hier onze video's over de coronacrisis: