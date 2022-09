Boutique fitness is booming business: ‘Mensen betalen graag voor extra begeleiding tijdens het sporten’

De NS’ers knokken ervoor, maar 90.000 werknemers krijgen al automa­tisch prijscom­pen­sa­tie

De NS’ers staken er nu voor, maar in 25 cao’s is al een vorm van automatische prijscompensatie vastgelegd. Veel werknemers in de haven en het personeel van de academische ziekenhuizen kunnen een ongekende loonsverhoging van meer dan 10 procent tegemoetzien.

1 september