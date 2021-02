BN’ers zijn fan van het wenkbrauwserum van Marjolein: ‘Kreeg ineens berichtje van Jamie Vaes’

Het ondernemerschap zit er bij de 28-jarige Marjolein Verhart al van jongs af aan in. Toen ze klein was, verkocht ze bloemstukjes in de buurt. En tijdens haar bijbaantje bij een zonnestudio in het dorp Rozenburg ontdekte ze iets anders. ,,Zodra de klanten onder de zonnebank lagen, had ik even niks te doen. Het leek me leuk om in die tijd wenkbrauwen te waxen. Kon ik mooi wat extra geld verdienen.’’