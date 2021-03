‘Bij mooi weer krijgen we vaak te horen dat we een lekker baantje hebben’

Velen van ons zitten al een jaar lang thuis in plaats van op kantoor. We hoeven niet meer de deur uit om naar het werk te gaan en blijven soms hele dagen binnen. Daar worden we niet gezonder of gelukkiger van. Remco en Youri kennen dit probleem niet. Zij hebben een echte ‘buitenbaan' en zitten veel met hun vingers in het groen.

Het thuiswerken levert ons een hoop voordelen op: van flexibelere werktijden tot niet meer hoeven reizen. Maar aan de andere kant: veel Nederlanders hebben last gekregen van thuiswerkkwaaltjes, zoals arm-, nek- en schouderklachten. Daarnaast gaat bij velen de mentale gesteldheid achteruit, mede door het gemis van de gezelligheid van collega’s. Ook zou het vele binnen zitten achter het thuisbureau funest kunnen zijn voor je afweersysteem, zeggen experts, onder wie hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder.

Lees ook Waarom je eens je tanden zou moeten poetsen terwijl je op één been staat

Voor werknemers met een baan in het groen, als hovenier, in de groenvoorziening of als expert op het gebied van bomen, is het geen enkel probleem om voldoende frisse lucht en lichaamsbeweging te krijgen op een dag. En er is genoeg werk in te vinden. Deze twee werknemers met een groene ‘buitenbaan’ raden het werk aan iedereen aan.

Remco Leonhart (30) is hovenier bij Verheij Integrale groenzorg en vindt het heerlijk om fysiek bezig te zijn met groen. ‘Het geeft enorm veel voldoening.’

,,Ik heb hiervoor een sportopleiding gedaan, maar omdat er niet genoeg werk was in de sport heb ik me laten omscholen tot hovenier. Ik heb bewust voor dit vak gekozen, omdat ik graag fysiek bezig ben. Ik zit nu in het laatste jaar van mijn mbo-opleiding en werk daarnaast als hovenier bij Verheij.

We houden ons niet bezig met particuliere tuinen, maar met de grotere projecten voor overheden en bedrijven. Ik doe alles in en rondom de tuin, van de aanleg tot het onderhoud. Het leukste aan mijn werk vind ik het buiten zijn. In de zomer bij mooi weer krijgen we vaak van mensen te horen: ‘Jullie hebben echt een lekker baantje’. Maar we staan er ook in de regen. Dan hoor je niemand. Gelukkig laat ik me niet tegenhouden door slecht weer.

Ik vind het ook heerlijk om met mijn handen bezig zijn. Je ziet meteen resultaat. Ik heb veel bij verzorgingscentra gewerkt, als de tuin dan af was zag je dat de bewoners er extra van genoten. Dat geeft enorm veel voldoening.

Quote Ik vind het ook heerlijk om met mijn handen bezig zijn. Je ziet meteen resultaat Remco Leonhart

Er zijn genoeg doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf, dus misschien dat ik het ooit nog ga combineren met andere werkzaamheden, zoals ontwerpen. Maar aan het fysieke werk heb ik nu nog meer dan genoeg, het helpt wel dat ik sportief aangelegd ben. Heel de dag met je lichaam bezig zijn, voelt heel goed. Na een dag werken, plof ik ‘s avonds echt helemaal voldaan op de bank neer. Als vrienden zouden vragen of dit ook wat voor hen is, zou ik het ze sowieso aanraden. Er is veel werk voor hoveniers.

Je hoeft niet per se terug naar school, je kunt je hier bij Verheij ook aanmelden voor de Vakschool, die start in september. Dan leer je het vak van je collega’s, breng je alles wat je leert zelf in de praktijk en verdien je meteen salaris. Met een opleiding tot hovenier kun je verschillende kanten op. Je kunt bijvoorbeeld met het bouwen van tuinhuisjes aan de slag, beplanting, bestrating en zelfs het aanleggen van elektriciteit. Ik heb voor beplanting gekozen, dat past het beste bij mij. Mijn favoriete boom is de magnolia, die staat straks weer helemaal in bloei met prachtige roze bloemen.”

Volledig scherm Hovenier Remco Leonhart (30) vindt het heerlijk om veel buiten te zijn en mensen te zien genieten van hun nieuwe tuin. © Verheij

Als boomtechnisch adviseur bij Econsultancy analyseert Youri van Woerkom (24) of bomen in steden kunnen blijven staan. Dat betekent: veel onderzoek doen in de buitenlucht. ‘Ik geniet van de natuur en vogels.’

,,Ik houd me bezig met bomen in de stedelijke omgeving. Daarin heb ik me gespecialiseerd tijdens mijn studie bos- en natuurbeheer. Bomen in de stad, daar komt veel bij kijken. Zo liggen er bijvoorbeeld overal kabels en leidingen in de grond die het lastiger maken om ergens een boom te planten.

Voor gemeenten doe ik veel boomeffectanalyses. Als bijvoorbeeld de hele straat opengebroken wordt, kijk ik of en hoe de bomen langs de weg behouden kunnen worden. Daarvoor moet de boom wel in goede staat zijn, om snel van de schade te kunnen herstellen. Het streven is altijd zo veel mogelijk bomen te behouden. Dat kan ook door ze te verplaatsen.

Bij het onderzoek ben je echt lang met de boom bezig. Je brengt de kwaliteit, conditie en levensverwachting in kaart en je kijkt naar de groeiplaats door grondboringen te doen. Zo kun je zien hoe diep de wortels de grond in gaan en wat de bodemopbouw is. Hierdoor kom ik vaak met vieze vingers thuis, heerlijk. Je wil de grond toch even vasthouden.

Je geeft als adviseur uiteindelijk een objectief antwoord op de vraag van de klant. Als er een manier bestaat om de boom te behouden, schrijf ik dat altijd op. Maar het is aan de opdrachtgever om een beslissing te nemen.

De variatie in het werk vind ik het mooist. Ik ben regelmatig buiten, werk met bomen, ik word vies én ben tegelijkertijd bezig met ingewikkelde analyses. Het is een hele puzzel die je goed op papier moet zien te krijgen. Dat vind ik heel leuk om voor elkaar te krijgen.

Quote Ik ben regelmatig buiten, werk met bomen, ik word vies én ben tegelijker­tijd bezig met ingewikkel­de analyses Youri van Woerkom

Soms heb je fysiek zware dagen, dan ben je de hele dag aan het graven en boren. Ik kom dan helemaal vermoeid thuis. Bij de minder zware klussen, kun je relaxt genieten van de natuur en vogels om je heen. Je ziet dan zo een buizerd overvliegen op weg naar zijn nest. Prachtig. Soms denk ik weleens: het zou lekker zijn als ik de hele dag met mijn verstand op nul buiten kan schoffelen. Aan de andere kant heb ik het denkwerk ook echt nodig.”

Volledig scherm Youri van Woerkom (24) is boomtechnisch adviseur en geniet van de natuur als hij buiten aan het werk is. © Econsultancy

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's op het gebied van werk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.